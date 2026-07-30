PULS GPW: WIG20 coraz bliżej szczytu, Dino odrabia Straty

Polska giełda wpisuje się w szerszy rynkowy trend i notuje umiarkowane wzrosty w pierwszej połowie dnia sesyjnego. Wzrosty WIG20 sięgają ok. 0,7%. W polskim indeksie najbardziej rosną wybrane spółki konsumenckie - Żabka, Dino oraz LPP, co można traktować jako korektę wcześniejszych spadków. Dobrze radzą sobie też banki, co jest pokłosiem dobrego sezonu wyników. Wiadomości ze spółek ING Bank Śląski (ING.PL): Zysk netto Banku w Q2 2026 r. wzrósł do 1,19 mln zł względem 1,13 mln zł rok temu, co jest wynikiem powyżej oczekiwań rynku. Akcje zyskują ok. 2,5%.

Bank Pekao SA (PEO.PL): Zysk netto banku w Q2 2026 r. spadł do 1,51 mln zł względem 1,6 mln zł rok temu, co jest wynikiem powyżej oczekiwań rynku. Akcje zyskują ok. 2,5%.

Erste Bank Polska (SPL.PL): Zysk netto banku w Q2 2026 r. wzrósł do 1,17 mln zł względem 1,01 mln zł rok temu, co jest wynikiem powyżej oczekiwań rynku. Akcje tracą ok. 0,5%.

Grupa Kęty (KTY.PL): Grupa wypracowała 241 mln zł zysku netto w Q2 2026, oraz 379 mln zł EBITDA. Jest to wzrost względem 169 mln zł zysku netto oraz 295 mln zł EBITDA rok wcześniej. Akcje tracą ok. 0,5%.

Atrem (ATR.PL): Zarząd publikuje szacunki wyników wg. których w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 roku, spółka osiągnęła 141,1 mln zł przychodów, co stanowi wzrost r/r o ok. 38%. Akcje spółki zyskują ponad 2%.

Dino (DNP.PL): Zaostrza się spór między Dino a związkowcami. Przedstawiciele OPZZ wystosowali zawiadomienie do Głównego Inspektora Pracy dot. procederu nielegalnych zwolnień. Akcje spółki zyskują 4%. Analiza Techniczna WIG20 (D1) Popyt odzyskuje inicjatywę po krótkiej konsolidacji, a cena wyraźnie stara się podążać za górnym ograniczeniem trendu wzrostowego. Mimo wzrostowej dynamiki, kupujący muszą uważać na możliwą formację podwójnego szczytu - która może wystąpić, zwłaszcza w kontekście podwyższonego RSI. Źródło: xStation5 Dane Makroekonomiczne O godz. 11:00 zostaną opublikowane dane o sentymencie konsumentów i biznesu na poziomie strefy Euro. Rynek oczekuje niewielkiej poprawy.

Do godz. 14:00 spłyną dane o PKB oraz inflacji w strefie euro. Dane z Hiszpanii pokazują na chwilę obecną wzrost inflacji oraz wydatków konsumenckich.

O godz. 14:30 napłyną dane z USA dot. wzrostu PKB oraz inflacji PCE.



Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę. Przejdź do eksperta

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