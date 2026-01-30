PILNE: Inflacja PPI w USA zaskakuje wyżej; kim jest nowy prezes FED❓ 💡

Ostateczny odczyt PPI w USA (m/m) w grudniu: 0,5% (prognoza 0,2%; poprzednio 0,2%) - Ostateczny odczyt PPI (r/r): 3,0% (prognoza 2,8%; poprzednio 3,0%) - PPI bez żywności i energii (m/m): 0,7% (prognoza 0,2%; poprzednio 0,0%) - PPI bez żywności i energii (r/r): 3,3% (prognoza 2,9%; poprzednio 3,0%) - PPI Ex Żywność, energia i handel (m/m): 0,4% (prognoza 0,3%; poprzednio 0,2%) - PPI Ex Żywność, energia i handel (r/r): 3,5% (prognoza 3,4%; poprzednio 3,5%) Dolar zyskuje dzisiaj na wartości i reaguja na dane PPI z USA, ale również na potwierdzenia przez Donalda Trumpa wybrania na nowego szefa FED Kevina Warsha. Kim jest nowy szef FED? Kevin Warsh to amerykański ekonomista, były najmłodszy w historii członek Rady Gubernatorów Fed, gdzie zasiadał w latach 2006–2011 i reprezentował Rezerwę Federalną w G20 oraz w relacjach z gospodarkami Azji. Obecnie pełni funkcję Shepard Family Distinguished Visiting Fellow in Economics w Hoover Institution oraz wykłada w Stanford Graduate School of Business. Jest także partnerem Stanleya Druckenmillera w Duquesne Family Office LLC. Wcześniej pracował jako doradca ekonomiczny prezydenta USA, a karierę rozpoczynał w departamencie fuzji i przejęć Morgan Stanley. Jest autorem niezależnego raportu dla Banku Anglii, którego rekomendacje zostały przyjęte przez brytyjski parlament. Źródło: xStation

