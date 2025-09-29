PILNE: Inflacja w Hiszpanii wyraźnie poniżej oczekiwań! 📉

08:00 AM BST, Hiszpania - Dane o sprzedaży detalicznej za sierpień:
-
Hiszpańska sprzedaż detaliczna:
-
Rzeczywista: 4.5% rok do roku (YoY)
-
Poprzednia: 4.7% YoY
-
08:00 AM BST, Hiszpania - Dane o inflacji za wrzesień:
-
Hiszpański Zharmonizowany Indeks Cen Konsumpcyjnych (HICP):
-
Rzeczywista: 0.1% miesiąc do miesiąca (MoM)
-
Prognoza: 0.3% MoM
-
Poprzednia: 0.0% MoM
-
-
Hiszpański HICP:
-
Rzeczywista: 3.0% YoY
-
Prognoza: 3.0% YoY
-
Poprzednia: 2.7% YoY
-
-
Hiszpański Indeks Cen Konsumpcyjnych (CPI):
-
Rzeczywista: -0.4% MoM
-
Prognoza: -0.2% MoM
-
Poprzednia: 0.0% MoM
-
-
Hiszpański CPI:
-
Rzeczywista: 2.9% YoY
-
Prognoza: 3.1% YoY
-
Poprzednia: 2.7% YoY
-
-
Bazowy CPI:
-
Rzeczywista: 2.3% YoY
-
Poprzednia: 2.4% YoY
-
Inflacja w Hiszpanii znalazła się poniżej oczekiwań rynku, jednak wciąż osiągnęła najwyższy poziom od ponad roku, co uzasadnia pozostawienie przez Europejski Bank Centralny stóp procentowych bez zmian w przyszłym miesiącu. Ceny konsumpcyjne wzrosły we wrześniu o 3% w porównaniu z rokiem poprzednim, z 2,7% w sierpniu, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jednak dane miesięczne wykazały spadek cen, a raport ogólnie wypadł poniżej oczekiwań. Reakcja rynku jest obecnie mieszana. Indeks SPA35 jest nieznacznie niższy.
