Podsumowanie dnia: Wall Street rośnie, ropa traci🗽Mocny dolar hamuje Bitcoina?

- Podczas sesji europejskiej dominowały dziś wzrosty, a indeksy DAX i FTSE zamknęły sesję odpowiednio o 0,26% i 0,54% wyżej. Francuski CAC40 cofnął sięo ponad 0,4%. Walory ASML wzrosły o ponad 6% dzięki mocnym wynikom finansowym Taiwan Semiconductor Manufacturing, a walory giganta rynku luksusowego Richemont cofnęły się o prawie 2,5% mimo solidnych wyników
- GPW zamknęła sesję wzrostami, a WIG20 wzrosł o prawie 1,15% mimo wyraźnie słabszego indeksu WIG-Banki, któremu ciąży perspektywa dalszych obniżek stóp procentowych RPP w tym roku. Wzrostami wyróżniał się CD Projekt, którego akcje wzrosły o prawie 7% wobec oczekiwanej premiery dodatku do Wiedźmina 3.
- Prezes NBP Glapiński podczas konferencji przybrał dość gołębie stanowisko i stwierdził, że miejsce do obniżek stóp procentowych w Polsce nadal istnieje, podczas gdy prognozy NBP zakładają inflację w celu przez cały 2026 rok, przy hamującej presji ze strony wynagrodzeń i spadków cen ropy i gazu.
- Indeksy giełdowe w USA wyraźnie rosną, a kontrakt na Nasdaq 100 (US100) wyróżnia sie ponad 1% wzrostem, w okolice 26,000 punktów dzięki mocnym wzrostom spółek z sektora półprzewodników. Kontrakt na S&P 500 (US500) notuje 0,7% wzrost.
- Akcje BlackRock rosną o ponad 6% po tym, jak największy na świecie zarządzający aktywami przedstawił wyższy od oczekiwań zysk na akcję (EPS) oraz przychody, a także pokazał rekordową wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) przekraczając14 bln USD. Goldman Sachs również zyskuje po wynikach za IV kwartał - akcje spółki rosną dziś o 4%, podczas gdy walory Morgan Stanley są wyżej jedynie o 0,2% mimo solidnego raportu.
- Danemakro z USA wskazują na raczej wspierający dolara scenariusz. Ceny eksportowanych jak i importowanych towarów wzrosły miesiąc do miesiąca, a regionalne indeksy z Filadelfii i Nowego Jorku dosłownie zdmuchnęły oczekiwania rynków. Wypowiedzi członków Fed: Bostica i Goolsbee'a sugerują, że Fed widzi rynek pracy jako stabilny, co zmniejsza presję na cięcia stóp.
Ceny eksportu USA m/m: 0,5% (prognoza: 0%, poprzednio: 0%)
Ceny importu USA m/m: 0,4% (prognoza: -0,2%, poprzednio: 0%)
USA, nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 198 tys. (prognoza: 215 tys., poprzednio: 208 tys., zrewidowano do: 207 tys.)
USA, kontynuowane wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 1,884 mln (prognoza: 1,897 mln, poprzednio: 1,914 mln, zrewidowano do: 1,903 mln)
Indeks koniunktury przemysłowej Philly Fed (USA): 12,6 (prognoza: -1,35, poprzednio: -10,2, zrewidowano do: -8,8)
Indeks przemysłowy NY Fed (Empire State): 7,7 (prognoza: 1, poprzednio: -3,90, zrewidowano do: -3,7)
- Dolar amerykański ma za sobą kolejną solidną sesję, a para EURUSD cofnęła się dziś o prawie 0,3%, sięgając okolic 1,16, gdzie przebiega potencjalnie istotne wsparcie techniczne, respektowane dwukrotnie w drugiej połowie 2025 roku - 200-sesyjna wykładnicza średnia krocząca (EMA200) na dziennym interwale.
- Mocne wyniki tajwańskiego TSMC, które przedstawiło 35% wzrost przychodów r/r rozpędził optymizm inwestorów w branży półprzewodników. Akcje KLA Corp rosną o prawie 9% wobec pozytywnych komentarzy Wells Fargo i Morgan Stanley w odniesieniu do popytu na układy pamięci.
- Ceny ropy dziś spadają o prawie 3% po tym jak Donald Trump miał w ostatniej chwili anulować atak na Iran i zasugerował, że USA mogą wstrzymać się z uderzeniem. Ropa Brent (OIL) traci prawie 3% i utrzymyje się poniżej 64 USD za baryłkę, odwracając część wcześniejszego odbicia.
- Kontrakt na gaz ziemny Henry Hub w USA (NATGAS) odbija po początkowej, spadkowej reakcji na dane EIA, które wskazały spadek zapasów o 71 miliardów stóp sześciennych (bcf) wobec oczekiwanego spadku o 91 miliardów stóp sześciennych i jeszcze większym spadku poprzednio, gdy obserwowaliśmy aż 119 miliardów stóp ubytku zapasów.
- Cena Bitcoina spada dziś o prawie 1% i osuwa się poniżej 96 tys. USD mimo solidnych wzrostów na Wall Street. Fundusze ETF na Bitcoina od BlackRock i Fidelity zebrały łącznie ok. 770 mln USD dodatnich napływów wczoraj, natomiast ETF-y na Ethereum przyciągnęły 175 mln USD napływów netto. Dane on-chain sugerują poprawę popytu na rynku spot i niżśzą sprzedaż długoterminowych inwestorów, ale rynki opcji pozostają dość ostrożne.
- Według rzecznik Białego Domu, Leavitt, Trump podejmie decyzje ws. wyboru szefa Rezerwy Federalnej w ciągu najbliższych tygodni i oczekuje niższych kosztów za obsługę długu na kartach kredytowych oferowanych przez amerykańskie spółki
