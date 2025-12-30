PILNE: Inflacja w Hiszpanii zgodnie z oczekiwaniami!

09:00 - Dane o inflacji konsumenckiej w Hiszpanii (Grudzień):

Core CPI YoY: 2,6% (Poprzednio: 2.6%)

CPI MoM: 0,3% (Poprzednio: 0,3%)

CPI YoY: 2,9% (Oczekiwano: 2,8%; Poprzednio: 3%)

HICP MoM: 0,3% (Poprzednio: 0%)

HICP YoY: 3% (Oczekiwano: 3%; Poprzednio: 3,2%)

Sprzedaż detaliczna YoY (Listopad): 6% (Poprzednio: 3,8%)

W Grudniowej publikacji danych zaskoczenia są niewielkie, jeśli nie znikome, jednak dostrzec można szereg niuansów, mogących wskazać na miejsce, w jakim znajduje się hiszpańska gospodarka.

Zgodnie z oczekiwaniami okazała się inflacja HICP oraz "zwykła" - jednak tylko w ujęciu miesięcznym. Roczna inflacja okazała się minimalnie powyżej oczekiwań.

Co zwraca jednak uwagę to nie tylko fakt, że inflacja HICP w ujęciu miesięcznym wzrosło do aż 0,3% - ale wyraźny wzrost odnotowała również sprzedaż detaliczna. Aż 6 wzrostu w ujęciu rocznym.

Hiszpańska gospodarka rozwija się wyjątkowo szybko na standardy Europy Zachodniej, co odzwierciedlają wydatki konsumenckie. Jednak kraj zbliża się ponownie, coraz bardziej, do progu podwyższonej inflacji.

