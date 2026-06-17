PILNE: Inflacja w strefie euro bez niespodzianek. Rynek reaguje spokojnie

Strefa Euro – inflacja konsumencka (finalny odczyt, maj)

Inflacja HICP (m/m): 0,1% (prognoza 0,1%; poprzednio 1%)

Inflacja bazowa HICP (m/m): 0,3% (prognoza 0,3%; poprzednio 0,9%)

Inflacja HICP (r/r): 3,2% (prognoza 3,2%; poprzednio 3,0%)

Inflacja bazowa HICP (r/r): 2,6% (prognoza 2,5%; poprzednio 2,2%)

Dlaczego te dane są ważne?

Dane o inflacji w strefie euro są kluczowe ponieważ stanowią jeden z głównych punktów odniesienia dla decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC). To właśnie dynamika cen zarówno ogólna HICP jak i bazowa po wyłączeniu cen energii i żywności wpływa na ocenę czy presja inflacyjna w gospodarce wygasa czy też nadal wymaga restrykcyjnej polityki monetarnej. W praktyce od tych odczytów zależą oczekiwania dotyczące stóp procentowych a więc kosztu kredytu kursu euro oraz wycen aktywów finansowych. Stabilizacja inflacji w okolicach celu EBC 2 procent jest sygnałem że gospodarka stopniowo wraca do równowagi natomiast odchylenia szczególnie w inflacji bazowej sugerują jak trwałe mogą być presje cenowe w kolejnych miesiącach.

Co pokazał dzisiejszy odczyt?

Inflacja w strefie euro w maju 2026 pokazuje mieszany obraz. W ujęciu miesięcznym HICP wyniósł 0,1% (zgodnie z prognozą i wyraźnie mniej niż 1,0% wcześniej), a inflacja bazowa 0,3% (spadek z 0,9%), co wskazuje na wyraźne osłabienie bieżącej presji cenowej. W ujęciu rocznym HICP wzrósł do 3,2% z 3,0%, a inflacja bazowa do 2,6% z 2,2%, co sugeruje lekkie przyspieszenie presji inflacyjnej w średnim terminie, szczególnie w kategoriach bazowych.

Całościowo dane wskazują na krótkoterminowe schłodzenie dynamiki cen, przy jednoczesnym utrzymaniu inflacji bazowej powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego. W takim układzie polityka pieniężna pozostaje wrażliwa na dalsze dane, a rynek może interpretować te odczyty jako argument za utrzymaniem restrykcyjnego nastawienia. W efekcie kolejna podwyżka stóp procentowych w strefie euro nadal pozostaje na stole, szczególnie jeśli inflacja bazowa nie zacznie wyraźnie spadać w kolejnych miesiącach.

Źródło: xStation5