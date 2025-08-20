PILNE: Inflacja w Wielkiej Brytanii powyżej oczekiwań; funt zyskuje 📈

CPI w Wielkiej Brytanii (M/M) Lipiec: 0,1% (szac. 0,0%; poprzednio 0,3%)

- CPI (r/r): 3,8% (szac. 3,7%; poprzednio 3,6%)

- CPI Core (R/R): 3,8% (szac. 3,7%; poprzednio 3,7%)

- CPI Usługi (r/r): 5,0% (szac. 4,8%; poprzednio 4,7%)

Transport, a w szczególności ceny biletów lotniczych, miały największy wpływ na wzrost miesięcznych zmian rocznych wskaźników CPI; mieszkalnictwo i usługi dla gospodarstw domowych, w szczególności koszty utrzymania mieszkań przez właścicieli, miały duży, częściowo rekompensujący, wpływ na spadek CPI. Inflacja w Wielkiej Brytanii jest wyższa niż oczekiwano, co potwierdza nastawienie Banku Anglii do wstrzymania cyklu obniżek we wrześniu. Na ten moment wycena takiego scenariusza (utrzymania stóp) wynosi blisko 93%. Źródło: ONS

