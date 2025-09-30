czytaj więcej
PILNE: Inflacja we Francji poniżej oczekiwań. Euro traci

08:46 30 września 2025

Główne Dane - Inflacja Konsumencka:

  • Inflacja CPI wst. (m/m): -1% (prognoza -0,9%; poprzednio 0,4%)

  • Inflacja HICP wst. (m/m): -1,1% (prognoza -0,9%; poprzednio 0,5%)

  • Inflacja CPI wst. (r/r): 1,2% (prognoza 1,3%; poprzednio 0,9%)

  • Inflacja HICP wst. (r/r): 1,1% (prognoza 1,3%; poprzednio 0,8%)

 

Główne Dane Inflacja PPI:

  • Inflacja PPI (m/m): -0,2% (poprzednio 0,5%)

  • Inflacja PPI (r/r): 0,1% poprzednio 0,5%)

Euro traci na wartości w reakcji na słabsze od oczekiwań dane inflacyjne z Francji, które wskazują na wyraźne osłabienie presji cenowej w drugiej co do wielkości gospodarce strefy euro. Taki odczyt sugeruje, że Europejski Bank Centralny może być mniej skłonny do dalszego zaostrzania polityki monetarnej, co zmniejsza atrakcyjność euro w oczach inwestorów.

Źródło: xstation5

