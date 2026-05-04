🔴PILNE: Iran atakuje amerykańskie statki? Ropa ostro w górę

Agencja FARS z Iranu informuje o tym, że uderzyła dwoma pociskami w amerykański okręt wojenny w pobliżu wyspy Jask. Atak miał nastąpić po zignorowaniu przez jednostkę ostrzeżeń o naruszeniu wód terytorialnych Iranu. Warto podkreślić, że FARS jest jedynym źródłem informacji i na razie nie są one potwierdzone przez inne agencje. Reuters podaje tą informację dalej, ale powołuje się na FARS.

UPDATE: Agencja Axios informuje, iż Stany Zjednoczone zaprzeczają, że doszło do ataku na amerykański okręt (lub łódź). Ropa redukuje połowę ostatniego wzrostu

Iran ogłosił również jednostronne „redefiniowanie strefy kontroli” w Cieśninie Ormuz. Nowy obszar wpływów Teheranu ma sięgać od irańskiego Mount Mobarak aż po Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Irańska marynarka ogłosiła pełną gotowość baterii obrony wybrzeża i zablokowała wejście amerykańskich okrętów do nowej strefy. Teheran zapowiada uderzenie w każdą jednostkę, która spróbuje ominąć irańskie punkty kontrolne bez autoryzacji.