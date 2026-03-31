PILNE: IRGC grozi atakami na Microsoft, Apple i Alphabet ⚔️

Irańskie Korpusy Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wydały w ostatnich minutach ostre ostrzeżenie wobec 18 amerykańskich firm technologicznych, wskazując m.in. Microsoft, Apple, Google, Intel oraz Boeing jako „uzasadnione cele" w odpowiedzi na operacje prowadzone przez USA i Izrael. Rewolucyjni Gwardziści zapowiedzieli, że ataki na obiekty tych spółek w regionie mogą rozpocząć się już od 1 kwietnia, co nadaje całej sprawie wyjątkową pilność.
W komunikacie IRGC podkreśliło, że firmy ICT i AI odgrywają kluczową rolę w planowaniu i wykonywaniu operacji wymierzonych w Iran — co stanowi bezprecedensowe wprost oskarżenie pod adresem cywilnego sektora technologicznego. Reakcja rynku była natychmiastowa: akcje MSFT, AAPL, GOOGL, INTC oraz BA zatrzymały początkowe wzrosty i zaczęły oddawać zyski z początku sesji. Jednocześnie notowania ropy naftowej odbiły wyraźnie w górę — eskalacja napięć wokół Iranu to klasyczny sygnał dla rynku surowców energetycznych, gdzie każda groźba zakłócenia dostaw winduje ceny.
Warto pamiętać, że podobne groźby IRGC pojawiały się już w przeszłości i nie zawsze kończyły się działaniami fizycznymi — jednak terminowanie na 1 kwietnia nadaje temu ostrzeżeniu bardziej konkretny charakter niż dotychczas. Rynki będą teraz uważnie śledzić reakcję Waszyngtonu oraz ewentualne komunikaty ze strony samych spółek dotyczące ich obecności i aktywów w regionie Bliskiego Wschodu. Najbliższe godziny pokażą, czy mamy do czynienia z kolejnym geopolitycznym szumem, czy początkiem realnej eskalacji zdolnej trwale zmienić sentyment na rynkach technologicznym i surowcowym.
Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.