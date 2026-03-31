PILNE: IRGC grozi atakami na Microsoft, Apple i Alphabet ⚔️

Irańskie Korpusy Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wydały w ostatnich minutach ostre ostrzeżenie wobec 18 amerykańskich firm technologicznych, wskazując m.in. Microsoft, Apple, Google, Intel oraz Boeing jako „uzasadnione cele" w odpowiedzi na operacje prowadzone przez USA i Izrael. Rewolucyjni Gwardziści zapowiedzieli, że ataki na obiekty tych spółek w regionie mogą rozpocząć się już od 1 kwietnia, co nadaje całej sprawie wyjątkową pilność.

W komunikacie IRGC podkreśliło, że firmy ICT i AI odgrywają kluczową rolę w planowaniu i wykonywaniu operacji wymierzonych w Iran — co stanowi bezprecedensowe wprost oskarżenie pod adresem cywilnego sektora technologicznego. Reakcja rynku była natychmiastowa: akcje MSFT, AAPL, GOOGL, INTC oraz BA zatrzymały początkowe wzrosty i zaczęły oddawać zyski z początku sesji. Jednocześnie notowania ropy naftowej odbiły wyraźnie w górę — eskalacja napięć wokół Iranu to klasyczny sygnał dla rynku surowców energetycznych, gdzie każda groźba zakłócenia dostaw winduje ceny.

Warto pamiętać, że podobne groźby IRGC pojawiały się już w przeszłości i nie zawsze kończyły się działaniami fizycznymi — jednak terminowanie na 1 kwietnia nadaje temu ostrzeżeniu bardziej konkretny charakter niż dotychczas. Rynki będą teraz uważnie śledzić reakcję Waszyngtonu oraz ewentualne komunikaty ze strony samych spółek dotyczące ich obecności i aktywów w regionie Bliskiego Wschodu. Najbliższe godziny pokażą, czy mamy do czynienia z kolejnym geopolitycznym szumem, czy początkiem realnej eskalacji zdolnej trwale zmienić sentyment na rynkach technologicznym i surowcowym.

Źródło: xStation