PILNE: Lekkie osłabienie sektora usługowego w USA. Brak dodatkowej presji ze strony cen energii

Uporczywa inflacja kosztów: Ceny płacone przez firmy utrzymały się na wysokim poziomie (70,7 pkt), a problemy logistyczne wydłużyły czas dostaw do poziomu z 2022 roku.

Tąpnięcie w zamówieniach: Nowe zlecenia zaliczyły najmocniejszy spadek od ponad roku, co wynika z rosnących cen energii i ostrożności konsumentów.

Słabsze tempo wzrostu: Indeks usług spadł do 53,6 pkt (minimum od 5 miesięcy), co sygnalizuje spowolnienie ekspansji w sektorze.

ISM Services PMI: 53,6 | Oczekiwania: 53,7 | Poprzednio: 54,0

ISM Services Prices Paid (Ceny): 70,7 | Oczekiwania: 73,5 | Poprzednio: 70,7

ISM Services New Orders (Nowe zamówienia): 53,5 (spadek o ponad 7 pkt, najniżej od 3 miesięcy)

ISM Services Business Activity (Aktywność biznesowa): 55,9 (wzrost o 2 pkt)

Dzisiejsza publikacja maluje obraz gospodarki usługowej, która wciąż wykazuje solidną ekspansję (odczyt powyżej 50), ale jednocześnie widać, że zaczyna łapać zadyszkę. Indeks główny spadł do pięciomiesięcznego minimum.

Najbardziej niepokojącym sygnałem jest gwałtowne zahamowanie nowych zamówień, w którym widać spadek o ponad 7 punktów. To największe tąpnięcie w tym komponencie indeksu ISM dla usług od marca 2023 roku. Wygląda na to, że zarówno konsumenci, jak i firmy zaczynają mocniej analizować dalsze zakupy w obliczu wysokich kosztów energii i ogólnej niepewności. Co ciekawe, mimo spadku optymizmu w zamówieniach, sama bieżąca aktywność biznesowa wzrosła do poziomu 55,9.

W kwestii inflacji widzimy w zasadzie "dobrą-złą" wiadomość: ceny płacone przez firmy utrzymały się na wysokim poziomie 70,7. Z jednej strony to wynik znacznie niższy od rynkowych prognoz (73,5), co może przynieść chwilową ulgę rynkom obawiającym się spirali inflacyjnej, tak jak miało to miejsce w przypadku subindeksu cenowego z raportu ISM dla przemysłu. Z drugiej strony to wciąż poziomy najwyższe od 2022 roku, co sugeruje, że presja kosztowa w usługach pozostaje wyjątkowo uporczywa.

Mieszany obraz sektora usługowego: z jednej strony utrzymuje się powyżej 50 punktów, ale mamy osłabienie względem poprzedniego miesiąca, głównie ze względu na wyraźny spadek oceny nowych zamówień. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Porównanie do sektora przemysłowego

W zestawieniu z przemysłem sektor usług wykazuje się większą odpornością, choć warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii w raporcie:

Aktywność : Wskaźnik aktywności biznesowej w usługach (55,9) porusza się równolegle do indeksu produkcji w przemyśle, co sugeruje, że bieżąca produkcja/realizacja usług wciąż idzie pełną parą, mimo gorszych perspektyw na przyszłość.

Zatrudnienie : Podobnie jak w przemyśle, komponent zatrudnienia w usługach wciąż wskazuje na lekką redukcję etatów (odczyt poniżej 50), choć odnotowano tu pewne odbicie względem poprzednich, bardzo słabych miesięcy.

Łańcuchy dostaw : Usługodawcy, podobnie jak wcześniej producenci dóbr, zaczynają odczuwać skutki zakłóceń w transporcie surowców energetycznych: czasy dostaw wydłużyły się do poziomów najwyższych od połowy 2022 roku.

Podsumowując: Usługi wciąż "trzymają" amerykański wzrost PKB nad powierzchnią, ale silny spadek nowych zamówień to poważne ostrzeżenie, że paliwo do tego wzrostu powoli się wyczerpuje.

Subindeks cenowy z raportu usługowego jest wysoki, ale nie wystrzelił tak mocno, jak miało to miejsce w przypadku przemysłu. Regionalne indeksy nie wykazują tak dużej presji wzrostu cen. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Dobre nastroje na rynku przeważają, nawet pomimo mieszanego raportu ISM. US500 odrabia wyraźnie niemal całe wczorajsze straty. Źródło: xStation5