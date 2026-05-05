US OPEN: Kolejne rekordy na Wall Street napędzane przez Intel

Wtorkowa sesja na amerykańskiej giełdzie rozpoczęła się od wzrostów, a indeks S&P 500 wyznaczył nowe historyczne szczyty. Niemniej, patrząc od strony kontraktów, US500 znajduje się w okolicach wczorajszego otwarcia, a znacznie wyżej podchodzi kontrakt US100 na najważniejsze spółki technologiczne.

Głównym motorem napędowym optymizmu jest utrzymujące się zawieszenie broni między USA a Iranem. Choć niedawne starcia w Cieśninie Hormuz i ataki rakietowe na Zjednoczone Emiraty Arabskie podniosły ciśnienie inwestorom, sygnały o kontynuowaniu rozejmu pozwoliły na powrót kapitału do ryzykownych aktywów. W efekcie ceny ropy WTI spadły o ok. 3,0% w okolice 102 USD za baryłkę, co nieco studzi obawy o inflację napędzaną kosztami energii.

Na froncie danych makro uwaga skupiła się na raporcie ISM dla usług, który spadł do poziomu 53,6 pkt. (najniżej od pięciu miesięcy) . Choć sektor wciąż rośnie, tempo napływu nowych zamówień wyraźnie wyhamowało. Niepokój budzi jednak subindeks płaconych cen, który utrzymał się na bardzo wysokim poziomie 70,7 pkt., co sugeruje, że presja kosztowa w usługach pozostaje silna. Inwestorzy z niecierpliwością czekają również na piątkowe dane z rynku pracy (NFP), które mogą wpłynąć na dalsze decyzje Rezerwy Federalnej.

Spojrzenie techniczne na US500

US500 rośnie dzisiaj o 0,7^, notując okolice 7275 punktów. Znacznie większe wzrosty notowane są na technologicznym US100, gdzie wzrost wynosi niemal 1,3%, a nominalny poziom przekroczył 28 tys. punktów. US500 znajduje się prze ważnym oporem w postaci 7300 punktów, który pokrywa się ze zniesieniem 138.2. Wsparcie to 7220 punktów przy zniesieniu 127.2

Kluczowe informacje ze spółek

Intel (INTC.US) – Nadzieja na wielkiego klienta

Akcje Intela wystrzeliły o 10% po doniesieniach, że Apple prowadzi rozmowy w sprawie wykorzystania fabryk Intela w USA do produkcji swoich procesorów. Choć rozmowy mają charakter wstępny, rynek interpretuje to jako ogromną szansę dla jednostki foundry Intela, która do tej pory, poza współpracą z Terafabem Elona Muska, nie pozyskała kluczowych klientów zewnętrznych.

AMD (AMD.US) – Raport po sesji

Kurs AMD rośnie o 2,6% przed publikacją wyników finansowych, która nastąpi po zamknięciu sesji. Oczekiwania są bardzo wysokie – spółka ma za sobą najlepszy miesiąc od 2001 roku, co sprawia, że jest "wyceniona na perfekcję" i każdy negatywny akcent w raporcie może wywołać korektę.

Pfizer (PFE.US) – Solidne wyniki kwartalne

Pfizer poinformował o wynikach lepszych od oczekiwań, głównie dzięki popytowi na starsze leki, co zrównoważyło spadek przychodów z produktów związanych z Covid-19. Kurs spółki pozostaje stabilny z lekką tendencją wzrostową. Akcje tracą dzisiaj niecały 1%, a od początku roku jest to ruch wzrostowy na poziomie 4,7% i w przeciągu ostatniego roku o nieco ponad 9% na plusie.

Inne ważne spółki: