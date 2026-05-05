US OPEN: Kolejne rekordy na Wall Street napędzane przez Intel

- Intel and Apple Partnership: Intel shares surged 10% following reports of exploratory talks with Apple to manufacture processors in the US, marking a potential milestone for Intel's foundry business.
- Market Records and Geopolitics: The S&P 500 reached new record highs as the fragile US-Iran ceasefire held, leading to a retreat in WTI crude prices toward $103 per barrel.
- Cooling Services Sector: The ISM services index eased to a five-month low of 53.6, signaling a slowdown in expansion, while corporate sentiment was dampened by a sharp decline in PayPal's outlook.
Wtorkowa sesja na amerykańskiej giełdzie rozpoczęła się od wzrostów, a indeks S&P 500 wyznaczył nowe historyczne szczyty. Niemniej, patrząc od strony kontraktów, US500 znajduje się w okolicach wczorajszego otwarcia, a znacznie wyżej podchodzi kontrakt US100 na najważniejsze spółki technologiczne.
Głównym motorem napędowym optymizmu jest utrzymujące się zawieszenie broni między USA a Iranem. Choć niedawne starcia w Cieśninie Hormuz i ataki rakietowe na Zjednoczone Emiraty Arabskie podniosły ciśnienie inwestorom, sygnały o kontynuowaniu rozejmu pozwoliły na powrót kapitału do ryzykownych aktywów. W efekcie ceny ropy WTI spadły o ok. 3,0% w okolice 102 USD za baryłkę, co nieco studzi obawy o inflację napędzaną kosztami energii.
Na froncie danych makro uwaga skupiła się na raporcie ISM dla usług, który spadł do poziomu 53,6 pkt. (najniżej od pięciu miesięcy) . Choć sektor wciąż rośnie, tempo napływu nowych zamówień wyraźnie wyhamowało. Niepokój budzi jednak subindeks płaconych cen, który utrzymał się na bardzo wysokim poziomie 70,7 pkt., co sugeruje, że presja kosztowa w usługach pozostaje silna. Inwestorzy z niecierpliwością czekają również na piątkowe dane z rynku pracy (NFP), które mogą wpłynąć na dalsze decyzje Rezerwy Federalnej.
Spojrzenie techniczne na US500
US500 rośnie dzisiaj o 0,7^, notując okolice 7275 punktów. Znacznie większe wzrosty notowane są na technologicznym US100, gdzie wzrost wynosi niemal 1,3%, a nominalny poziom przekroczył 28 tys. punktów. US500 znajduje się prze ważnym oporem w postaci 7300 punktów, który pokrywa się ze zniesieniem 138.2. Wsparcie to 7220 punktów przy zniesieniu 127.2
Kluczowe informacje ze spółek
Intel (INTC.US) – Nadzieja na wielkiego klienta
Akcje Intela wystrzeliły o 10% po doniesieniach, że Apple prowadzi rozmowy w sprawie wykorzystania fabryk Intela w USA do produkcji swoich procesorów. Choć rozmowy mają charakter wstępny, rynek interpretuje to jako ogromną szansę dla jednostki foundry Intela, która do tej pory, poza współpracą z Terafabem Elona Muska, nie pozyskała kluczowych klientów zewnętrznych.
AMD (AMD.US) – Raport po sesji
Kurs AMD rośnie o 2,6% przed publikacją wyników finansowych, która nastąpi po zamknięciu sesji. Oczekiwania są bardzo wysokie – spółka ma za sobą najlepszy miesiąc od 2001 roku, co sprawia, że jest "wyceniona na perfekcję" i każdy negatywny akcent w raporcie może wywołać korektę.
Pfizer (PFE.US) – Solidne wyniki kwartalne
Pfizer poinformował o wynikach lepszych od oczekiwań, głównie dzięki popytowi na starsze leki, co zrównoważyło spadek przychodów z produktów związanych z Covid-19. Kurs spółki pozostaje stabilny z lekką tendencją wzrostową. Akcje tracą dzisiaj niecały 1%, a od początku roku jest to ruch wzrostowy na poziomie 4,7% i w przeciągu ostatniego roku o nieco ponad 9% na plusie.
Inne ważne spółki:
- PayPal (PYPL.US): Akcje tracą ponad 10%. Mimo solidnych zysków za I kwartał, spółka zasygnalizowała gorsze trendy w prognozach na cały rok i ogłosiła plany redukcji zatrudnienia.
- Pinterest (PINS.US): Kurs szybuje o 13% dzięki prognozom silnego wzrostu przychodów z reklam oraz wynikom powyżej szacunków.
- Palantir (PLTR.US): Spadek o 5%. Choć spółka podniosła prognozę przychodów, inwestorów rozczarowały niższe od oczekiwań wyniki sprzedaży komercyjnej w USA.
- GameStop (GME.US): Spadek o prawie 2% po informacji, że znany inwestor Michael Burry zamknął całą swoją pozycję w spółce, obawiając się zadłużenia związanego z ofertą przejęcia eBay za 56 mld USD.
