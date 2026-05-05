Słabe dane ISM i o sprzedaży domów, JOLTS powyżej oczekiwań ↔️

ISM dla sektora usług (kwiecień)
- Zatrudnienie: 48,0 (Oczekiwano: 48,3; Poprzednio: 45,2)
- Nowe zamówienia: 53,5 (Oczekiwano: 57,3; Poprzednio: 60,6)
- PMI: 53,6 (Oczekiwano: 53,7; Poprzednio: 54,0)
Dane o liczbie wakatów:
- JOLTS: 6,86 mln (Oczekiwano: 6,86; Poprzednio: 6,922)
Sprzedaż nowych domów (marzec)
- Odczyt: 682 tys. (Oczekiwano: 652 tys.; Poprzednio: 583 tys.)
- m/m: 7,4% (Poprzednio: -19,9%)
EUR/USD pozostaje minimalnie odbija w górę po publikacji danych, jednak pozostaje w wąskim kanale konsolidacji między 1,16-1,17
Źródło: xStation
- Seria publikacji makroekonomicznych z USA pokazuje mieszany obraz gospodarki na koniec I kwartału. Dane ISM dla sektora usług rozczarowały w większości komponentów, co może wskazywać na słabszą kondycję sektora usług oraz konsumenta.
- Jednocześnie dane JOLTS pokazały niewielką poprawę, a uwagę zwraca duża rewizja w górę danych za luty.
- Można zaobserwować poprawę nastrojów na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jednak znacząca rewizja oraz silny spadek w lutym rodzą pytania o trwałość odbicia.
