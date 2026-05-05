Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
16:40 · 5 maja 2026

Słabe dane ISM i o sprzedaży domów, JOLTS powyżej oczekiwań ↔️

Kamil Szczepański ·

Analityk Rynków Finansowych XTB

ISM dla sektora usług (kwiecień)

  • Zatrudnienie: 48,0 (Oczekiwano: 48,3; Poprzednio: 45,2)
  • Nowe zamówienia: 53,5 (Oczekiwano: 57,3; Poprzednio: 60,6)
  • PMI: 53,6 (Oczekiwano: 53,7; Poprzednio: 54,0)

Dane o liczbie wakatów:

  • JOLTS: 6,86 mln (Oczekiwano: 6,86; Poprzednio: 6,922)

Sprzedaż nowych domów (marzec)

  • Odczyt: 682 tys. (Oczekiwano: 652 tys.; Poprzednio: 583 tys.)
  • m/m: 7,4% (Poprzednio: -19,9%)

EUR/USD pozostaje minimalnie odbija w górę po publikacji danych, jednak pozostaje w wąskim kanale konsolidacji między 1,16-1,17

 

Źródło: xStation 

  • Seria publikacji makroekonomicznych z USA pokazuje mieszany obraz gospodarki na koniec I kwartału. Dane ISM dla sektora usług rozczarowały w większości komponentów, co może wskazywać na słabszą kondycję sektora usług oraz konsumenta.
  • Jednocześnie dane JOLTS pokazały niewielką poprawę, a uwagę zwraca duża rewizja w górę danych za luty.
  • Można zaobserwować poprawę nastrojów na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jednak znacząca rewizja oraz silny spadek w lutym rodzą pytania o trwałość odbicia.

