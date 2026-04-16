PILNE: Mieszane dane o zasiłkach z USA ↔️

14:30 – Wnioski o zasiłek w USA: Wnioski o zasiłek – wstępne: 207 tys. (oczekiwano: 213 tys.; poprzednio: 218 tys.)

Wnioski o zasiłek – ponowne: 1 818 tys. (oczekiwano: 1 810 tys.; poprzednio: 1 787 tys.)

Indeks przemysłowy z Filadelfii (kwiecień): 26,7 (oczekiwano: 10,3; poprzednio: 18,1) Wnioski o zasiłek z USA wysyłają bardzo niejednoznaczne sygnały. Wstępne wnioski okazały się wyraźnie niższe od oczekiwań, jednak wnioski ponowne znów wzrosły – i to powyżej oczekiwań.

Sytuacja ta sugeruje, że rynek może skupiać się głównie na krótkoterminowej kondycji rynku pracy, zachowując optymizm i ignorując jednocześnie powolne, strukturalne pogorszenie sytuacji. Te dane będą trudne do interpretacji zarówno dla Fedu, jak i inwestorów.

Jednocześnie indeks przemysłowy z Filadelfii okazał się wyższy od oczekiwań. Ostatnie kilka miesięcy wydaje się przynosić powolną, lecz zdecydowaną poprawę w tym sektorze. Reakcja rynków pozostaje minimalna. EURUSD (M1) Źródło: xStation5

