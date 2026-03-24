PILNE: Mieszane PMI z USA 🚨

14:45 - USA PMI (Marzec) PMI US Produkcyjne: 52,4 (Oczekiwane: 51,5; Poprzednio: 51,6)

PMI US Usługowe: 51,1 (Oczekiwanie: 52; Poprzednio: 51,7)

PMI US Kompozyt: 51,4 (Oczekiwanie: 51,9; Poprzednio: 51,9) Odczyty PMI z USA powielają trendy z Europy, indeks przemysłowy okazał się znacznie powyżej oczekiwań, w tym samym czasie indeks usługowy okazuje się pozostawać w tyle względem oczekiwań. Z uwagi na znaczenie usług w gospodarce, ostateczny bilans zminy sentymentu staje się ujemny, jednak odczyt pozostaje powyżej 50. Potencjalnym powodem nagłej i znacznej zmiany w oczekiwanej zmianie kondycji przemysłu i usług może być wojna w Iranie, która wspiera produkcję zbrojeniową, ale zauważalnie odbija sie na m.in. turystyce. Turystkę w USA dodatkowo mogą pogrążać zmiany w percepcji USA jako potencjalnego kierunku wypoczynku, ale również też trwający kryzys w administracji przestrzeni powietrznej w USA. Reakcja rynku na odczyt pozostaje ograniczona. US500 (D1) Źródło: xStation5

