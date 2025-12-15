PILNE: Mieszany odczyt PPI ze Szwajcarii. Frank stabilny!

Inflacja producencka – listopad



Ceny producentów (m/m) – listopad : aktualny odczyt -0,5% (poprzednio -0,2%)

Ceny producentów i importu (m/m) – aktualny odczyt -0,5% (prognoza 0,1%; poprzednio -0,3%

Ceny producentów (r/r) – aktualny odczyt -1,2% (poprzednio -1,3%)

Ceny producentów i importu (r/r) – aktualny odczyt -1,6% (poprzednio -1,7%)

Dane o inflacji producenckiej za listopad wskazują na utrzymującą się presję deflacyjną, szczególnie w krótkim terminie, przy jednoczesnym stopniowym łagodzeniu spadków cen w ujęciu rocznym. Ceny producentów w ujęciu miesięcznym spadły o 0,5%, co oznacza pogłębienie spadku względem poprzedniego miesiąca, kiedy wynosił on 0,2%. Podobny ruch widoczny jest w przypadku cen producentów i importu, które również obniżyły się o 0,5%, wyraźnie poniżej rynkowych oczekiwań zakładających wzrost o 0,1%. Taki wynik sugeruje słaby popyt oraz ograniczoną możliwość przenoszenia kosztów na odbiorców końcowych, zarówno w przypadku towarów krajowych, jak i importowanych.

W ujęciu rocznym deflacja pozostaje widoczna, jednak jej skala stopniowo się zmniejsza. Ceny producentów spadły o 1,2% rok do roku wobec 1,3% miesiąc wcześniej, natomiast ceny producentów i importu obniżyły się o 1,6% wobec wcześniejszego odczytu na poziomie 1,7%. Może to świadczyć o powolnej stabilizacji warunków cenowych na poziomie produkcji, choć nadal nie ma sygnałów wyraźnego powrotu presji inflacyjnej.

Dane te są istotne dla rynku, ponieważ inflacja producencka jest wczesnym wskaźnikiem zmian cen konsumenckich i kondycji popytu w gospodarce. Utrzymująca się deflacja na poziomie producentów ogranicza ryzyko wzrostu inflacji CPI w kolejnych miesiącach i zmniejsza presję na zacieśnianie polityki monetarnej. Dla rynków oznacza to większe prawdopodobieństwo utrzymania łagodnego nastawienia banku centralnego, co ma bezpośredni wpływ na wyceny waluty, obligacji oraz rynku akcji. Jednocześnie słabsze od oczekiwań dane miesięczne mogą być sygnałem spowolnienia aktywności gospodarczej, co rynek zwykle interpretuje ostrożnie.

