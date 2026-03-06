Ropa zyskuje 6% 📈Powtórka z lutego 2022 roku?

Ceny kontraktów na ropę Brent (OIL) na światowych rynkach wzrosły dziś o ponad 6%, do niemal 90 USD za baryłkę. Dziś już tylko około 12% dzieli ropę od 'psychologicznej' bariery 100 USD.
- Wydaje się, że too dobry moment, by porównać reakcję rynku ze wzrostem cen ropy ze skokiem cen z lutego 2022 roku, gdy Rosja rozpoczęła 'specjalną operację wojskową' na Ukrainie. Widzimy, że skala wzrostów wówczas była znacznie większa (wzrost z okolic 94 USD do 132 USD wynosił ok. 40%) niż dziś.
- Aktualnie wzrost ropy wynosi ok. 20% względem początku konfliktu. Jednak Bliski Wschód jest dla rynku ropy zdecydowanie ważniejszym rynkiem, od Ukrainy czy nawet Rosji. Patrząc na wykres, widzimy, że mimo 'paraliżu energetycznego' wówczas, spekulacyjne wzrosty zostały zastopowane już w marcu, a ceny nie zdołały wrócić na szczyty.
- Wydaje się, że obecnie paraliż w Cieśninie Ormuz, połączony z trwającymi potencjalnie wiele tygodni uderzeniami na infrastrukturę naftową Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy Kataru ma znacznie większy potencjał rozpędzić spekulację wzrostami cen ropy do większych rozmiarów. Wszystko zależy od tego jak długo trwał będzie konflikt i czy Iran będzie posiadał zdolności do przeprowadzania ataków na sąsiednie kraje.
- Kluczową rolę mogą odegrać Chiny, które polegają na imporcie ropy z Iranu i stają się w tej sytuacji 'gospodarczą ofiarą' wojny na Bliskim Wschodzie. Pytanie, czy Pekin znajdzie sposób, by skłonić Iran do nieuderzania w infrastrukturę energetyczną regionu i umożliwienie żeglugi przez Ormuz, Morze Czerwone i Bab-Al Mandab.
OIL (D1)
Źródło: xStation5
Poranna odprawa (10.03.2026)
Podsumowanie Dnia: Bliski Wschód podpala rynek ropy
Rynek ropy pod presją, decyzja G7 wciąż w zawieszeniu
Czy FDA sabotuje spółki medyczne? Rollercoaster na wycenach uniQure
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.