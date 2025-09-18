PILNE: Norges Bank obniża stopy procentowe. NOK umacnia się po decyzji

- Zgodnie z oczekiwaniami Norges Bank obniża stopy procentowe do 4,0% z poziomu 4,25%
- Komitet przewiduje, że w kolejnych latach tempo obniżek stopy będzie wolniejsze niż sugerowano w czerwcu; najprawdopodobniej po jednej obniżce rocznie przez trzy lata.
- Inflacja spadła, ale nadal przekracza cel 2%; oczekuje się jej powrotu do celu dopiero w 2028 roku.
- Polityka pieniężna pozostaje restrykcyjna, by nie dopuścić do utrzymania inflacji powyżej celu przez zbyt długi czas lub nadmiernego schłodzenia gospodarki
- Stopa procentowa dla kredytów hipotecznych w prognozach wynosi ponad 4,5% pod koniec 2028 roku.
- Stopa bezrobocia lekko wzrośnie; produkcja jest bliska potencjału, a wzrost gospodarczy na 2025 rok wydaje się silniejszy niż wcześniej prognozowano.
- Spadek stopy procentowej jest ostrożny (“cautious easing”), by nie nadwyrężyć rynku pracy i sprzyjać powrotowi inflacji do celu w średniej perspektywie.
- Istnieją znaczące ryzyka związane z międzynarodowym handlem, niepewnością globalną oraz wzrostem płac, które mogą wpłynąć na ścieżkę dalszych obniżek stóp.
- Kolejna decyzja dotycząca polityki pieniężnej odbędzie się w listopadzie 2025
Wyraźnie mamy do czynienia z "jastrzębim" cięciem. Bank wskazuje na obniżone tempo obniżek, po jednej w ciągu kolejnych trzech lat. Początkowo NOK osłabił się względem dolara, ale obecnie obserujemy kontynuację spadku.
