Prezydent USA, Donald Trump, zagrozi艂 na艂o偶eniem kolejnych sankcji na Rosj臋, powo艂uj膮c si臋 na 鈥瀎akt鈥, 偶e Moskwa obecnie 鈥瀖ia偶d偶y鈥 Ukrain臋 na polu bitwy. O艣wiadczenie zosta艂o opublikowane na Truth Social. Trump wezwa艂 do na艂o偶enia nieokre艣lonych, nowych ce艂 i聽 sankcji na Rosj臋, je艣li nie dojdzie do osi膮gni臋cia 鈥瀦awieszenia broni鈥 oraz ostatecznego porozumienia pokojowego.聽Ceny ropy brent (OIL) odbijaj膮 powy偶ej 71 USD za bary艂k臋 i rosn膮 dzi艣 o prawie 3%.

W styczniu USA na艂o偶y艂y sankcje na rosyjsk膮 produkcj臋 ropy, jednak obawy rynkowe dotycz膮ce tej polityki os艂ab艂y, gdy Trump zasugerowa艂 mo偶liwo艣膰 negocjacji z Putinem i z艂agodzenia restrykcji po zako艅czeniu wojny Rosji z Ukrain膮. Jednak na ten moment konflikt trwa, a obie strony s膮 zaanga偶owane w intensywne walki.

Rosja mo偶e te偶 zyska膰 korzystniejsz膮 pozycj臋 na froncie, poniewa偶 Stany Zjednoczone wstrzyma艂y dostawy broni do Kijowa oraz udost臋pnianie danych wywiadowczych przez Maxar i Starlink nale偶膮cy do Muska. Ceny ropy zareagowa艂y wzrostem, poniewa偶 wojna Rosji z Ukrain膮 nadal si臋 toczy, a Trump wydaje si臋 przyjmowa膰 bardziej jastrz臋bie stanowisko wobec Moskwy, co obni偶a prawdopodobie艅stwo 'zdj臋cia sankcji' z rosyjskiego eksportu, w daj膮cej si臋 przewidzie膰 przysz艂o艣ci.

殴r贸d艂o: xStation5