Przegląd rynkowy: Luksus pod presją, AI napędza rozjazd rynkowy

Choć europejskie akcje pozostają jednymi z głównych przegranych w wyniku wojny z Iranem i towarzyszącego jej szoku energetycznego, coraz więcej wskazuje na to, że presja sprzedażowa w regionie może zbliżać się do krótkoterminowego wyczerpania.

Niemniej niezależnie od tego, czy konflikt zakończy się zawieszeniem broni już teraz czy jednak za jakiś czas, jego skutki będą miały trwały wpływ na europejską gospodarkę. Wyższe ceny energii mogą obniżyć oczekiwania dotyczące wzrostu zysków spółek, a jednocześnie utrzymywać inflację na podwyższonym poziomie, co skłania banki centralne do bardziej ostrożnego podejścia do polityki pieniężnej. W efekcie globalne prognozy wzrostu ulegają dalszemu pogorszeniu.

Dzisiejsze notowania głównych europejskich indeksów wpisują się w ten mieszany obraz. Brytyjski FTSE 100 rośnie o około 0,1%, francuski CAC 40 traci 0,6%, niemiecki DAX pozostaje w okolicach wczorajszego zamknięcia, natomiast hiszpański IBEX 35 spada o około 0,6%.

Dzisiejsze wyniki spółek pokazują wyraźną dywergencję pomiędzy sektorami, gdzie część rynku (szczególnie luksus) doświadcza wyraźnej presji i rewizji oczekiwań, podczas gdy technologia i półprzewodniki nadal korzystają z silnego trendu związanego z AI. W efekcie rynek pozostaje selektywny, a rotacja sektorowa nadal odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu nastrojów inwestorów.

Kering: spółka i cały sektor luksusowy znajdują się pod silną presją po słabszych wynikach za Q1, co wywołało szeroką wyprzedaż w branży (m.in. LVMH, Hermès). Kluczowym problemem pozostaje słabszy popyt na marki premium, szczególnie Gucci, co podbija obawy o trwałość odbicia w sektorze.

Hermès: mimo ogólnie lepszego postrzegania spółki w sektorze luksusu, akcje mocno spadają w reakcji na rozczarowanie wynikami i ogólną przecenę całej branży. Rynek traktuje nawet „najsilniejszych graczy” jako część szerokiej korekty sentymentu wobec dóbr luksusowych.

ASML: wyniki spółki wspierają narrację o dalszym boomie w półprzewodnikach napędzanym AI, co kontrastuje z presją w innych sektorach. ASML sygnalizuje utrzymujący się silny popyt na infrastrukturę chipową, co wzmacnia relatywną siłę sektora technologicznego względem reszty rynku.

Poznaliśmy również dane makroekonomiczne dotyczące inflacji z Francji oraz produkcji przemysłowej ze strefy euro, które wskazują na sygnały względnej stabilizacji.

We Francji inflacja za marzec okazała się nieznacznie wyższa od oczekiwań w ujęciu miesięcznym, a roczny wskaźnik HICP wzrósł do 2,0% wobec 1,9% prognozowanych. Mimo tego inflacja pozostaje zasadniczo stabilna i blisko celu Europejskiego Banku Centralnego, co w kontekście wcześniejszych obaw o presję cenową związaną z energią ogranicza ryzyko bardziej jastrzębiego nastawienia polityki pieniężnej.

Z kolei w strefie euro produkcja przemysłowa w lutym zaskoczyła pozytywnie, rosnąc o 0,4% m/m wobec oczekiwanych 0,2%, a w ujęciu rocznym spadek wyhamował do -0,6% wobec prognoz -1,4%. Oznacza to, że sektor przemysłowy pozostaje słaby, ale nie pogarsza się już w tempie wcześniejszych oczekiwań, co sugeruje raczej stabilizację na niskim poziomie niż dalszą eskalację spowolnienia. W szerszym ujęciu wspiera to obraz Europy jako rynku defensywnego, ale nie wchodzącego obecnie w nową fazę pogłębionej recesji.

Na rynku surowcowym ropa Brent utrzymuje się powyżej poziomu 95 USD za baryłkę, co nadal odzwierciedla podwyższone ryzyko geopolityczne oraz napięcia po stronie podaży. Wysokie ceny surowca pozostają istotnym czynnikiem inflacyjnym, który może wpływać na oczekiwania dotyczące polityki monetarnej i globalnego wzrostu.

Na rynku metali szlachetnych obserwujemy natomiast realizację części zysków wypracowanych w ostatnich dniach.