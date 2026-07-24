PILNE: Ożywienie w strefie euro? Pozytywne odczyty indeksów PMI, choć przy wysokich cen ropy i gazu

Napięcia geopolityczne głównym ryzykiem: Trwałość poprawy nastrojów stoi pod znakiem zapytania z powodu ponownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, rosnących cen ropy i rosnącej niepewności co do dalszej inflacji.

Niemcy ciągną wynik, Francja odbija: Niemiecka gospodarka niespodziewanie przełamała spadki i skoczyła do 51,2 pkt za sprawą mocnego przemysłu, natomiast we Francji spadek aktywności wyraźnie wyhamował (do 49,6 pkt).

Niespodziewane ożywienie w Strefie Euro: Lipcowy indeks Composite PMI wzrósł do 51,9 pkt (najwyżej od 5 miesięcy), przekraczając rynkowe prognozy i sygnalizując powrót całej gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Strefa Euro: Niespodziewany skok do 5-miesięcznego maksimum

Composite PMI: 51,9 pkt | Oczekiwania: 50,2 pkt (Poprzednio: 50,0 pkt). Powrót powyżej granicy strefy wzrostu po raz pierwszy od marca oraz osiągnięcie najwyższego poziomu od pięciu miesięcy (powrót do poziomów sprzed konfliktu na Bliskim Wschodzie).

Przemysł (Manufacturing): 52,0 | Oczekiwania: 51,5 pkt (Poprzednio: 51,4 pkt).

Usługi (Services): 51,6 | Oczekiwania: 49,8 pkt (Poprzednio: 49,4 pkt).

Presja kosztowa wyraźnie spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny, zmniejszając presję na ECB w kwestii kolejnych podwyżek stóp. Warto jednak pamiętać, że może to być już przeszłość, biorąc pod uwagę wzrost cen ropy do 100 USD i gazu powyżej 60 EUR/Mwh. Może się okazać, że ostateczne odczyty będą zrewidowane wyraźnie w dół.

Niemcy: Niespodziewany powrót do wzrostu

Composite PMI: 51,2 pkt | Oczekiwania: 49,7 pkt (Poprzednio: 49,5 pkt). Przełamanie trzymiesięcznej serii spadków i powrót powyżej neutralnej granicy 50 pkt.

Przemysł (Manufacturing): 52,2 pkt | Oczekiwania: 50,5 pkt (Poprzednio: 50,3 pkt). Główny motywator poprawy: wskaźnik osiągnął najwyższy poziom od czterech miesięcy.

Usługi (Services): 49,6 pkt | Oczekiwania: 49,0 pkt (Poprzednio: 48,6 pkt). Widoczne odbicie, ale sektor nadal pozostaje poniżej progu 50 pkt.

Mimo udanego otwarcia III kwartału, niepewność związana z Bliskim Wschodem i kosztami energii osłabia perspektywy na trwałe ożywienie.

Francja: Przebicie prognoz mimo słabszego przemysłu

Composite PMI: 49,6 pkt | Oczekiwania: 47,8 pkt (Poprzednio: 47,2 pkt). Wynik wyraźnie przewyższył rynkowy konsensus i był najbliższy progu 50 pkt od lutego.

Usługi (Services): 49,8 pkt | Oczekiwania: 47,5 pkt (Poprzednio: 46,8 pkt). Solidny wzrost – najwyższy odczyt od grudnia.

Przemysł (Manufacturing): 50,0 pkt (Poprzednio: spadek do progu 50,0 pkt). Rozczarowanie – sektor schłodził się do poziomu neutralnego.

Presja na budżety domowe z powodu drożejących paliw oraz zawirowania budżetowo-politycznego przed wyborami prezydenckimi tworzy niepewny krajobraz dla biznesu.

Dane z Azji i nadchodzące odczyty z USA

Jak wygląda obraz w Azji? Azjatyckie odczyty pokazują zróżnicowany obraz gospodarczy, choć region w większości utrzymuje się po "zielonej" stronie progu 50 punktów. Japoński przemysł wykazuje solidne tempo wzrostu produkcji, utrzymując wysokie wskaźniki, choć dane wypadły gorzej od oczekiwań. Z kolei w Indiach tempo rozwoju sektora prywatnego nieco wyhamowało w porównaniu do poprzednich miesięcy, głównie przez schłodzenie w usługach. WAżnym wyzwaniem dla azjatyckich firm pozostają utrzymające się obawy o koszty surowców i logistykę w cieniu globalnych napięć.

Oczekiwanie na popołudniowy impuls z USA: Po serii publikacji ze Starego Kontynentu, uwaga rynków przesuwa się za Ocean, gdzie poznamy wstępne odczyty PMI dla Stanów Zjednoczonych za lipiec. Amerykańska gospodarka do tej pory wykazywała sporą odporność, zwłaszcza w obszarze produkcji, jednak inwestorzy będą uważnie analizować, jak tamtejsze przedsiębiorstwa zmagają się z wysokimi stopami procentowymi, podwyższonymi kosztami pracy oraz presją taryfową. Dzisiejsze dane pokażą, czy USA podtrzymają wyższe tempo wzrostu, czy też zrównają się z bardziej stonowanym odczytem z Europy.

Sytuacja techniczna na EURUSD

EURUSD wybija się z wzrostowego kanału trendowego, który był korektą w trendzie spadkowym, który trwał od połowy kwietnia. Obecnie kluczowym oporem będzie poziom 1,14 oraz średnia 25 sesyjna. Warto zauważyć, że ceny gazu wyraźnie rosną i perspektywy dalszego wzrostu cen do 100 EUR/MWh mogą pociągnąć EURUSD na nowe dołki. W takim wypadku otwiera się droga do zejścia nawet poniżej poziomu 1,13, a nawet 1,1250. Jeśli jednak ceny energii zaczną spadać, EURUSD powróci powyżej średniej 25 sesyjnej i będzie odbijać do poziomu 1,15.