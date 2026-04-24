PILNE: Postępowanie przeciwko szefowi Fed anulowane❗️Dolar i rentowności lecą w dół 📉

Prokurator USA Jeanine Pirro wstrzymała w piątek śledztwo karne dotyczące prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, otwierając tym samym drogę do zatwierdzenia jego następcy w obliczu obaw związanych z atakami prezydenta Donalda Trumpa na niezależny bank centralny. Śledztwo anulowane, co dalej❓ Zmiana przywództwa w Fed: Droga dla Kevina Warsha, aby zastąpić Jerome’a Powella na stanowisku prezesa Rezerwy Federalnej, jest teraz jasna, ponieważ prokurator USA Jeanine Pirro wstrzymała śledztwo karne z udziałem Powella w piątek.

Zakres śledztwa: Śledztwo karne zostanie zastąpione kontrolą przeprowadzoną przez generalnego inspektora Fed, który zbada przekroczenie kosztów renowacji.

Reakcja rynku: Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych gwałtownie spadła po ogłoszeniu (10Y: ze szczytu około 4,35% do 4,30%), pogłębiając dzisiejsze straty dolara (USDIDX: -0,25%). Wykres rentowności 10-letnich obligacji USA (biały) i Indeks Dolara Bloomberg (turkusowy) korygują w dół z lokalnych szczytów. Źródło: Bloomberg Finance LP

