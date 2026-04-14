14:30 - Dane PPI z USA (Marzec): PPI m/m: 0,5% (Oczekiwano: 1,1%; Poprzednie: 0,5% )

PPI y/y: 4% (Oczekiwano: 4,6%; Poprzednie: 3,4% )

Bazowe PPI m/m: 0,1% (Oczekiwano:0,4%; Poprzednie: 0,3%)

Bazowe PPI y/y: 3,8% (Oczekiwano:4,2%; Poprzednie: 3,8%) BLS opublikowało dane o cenach producentów. Wzrost cen okazał się mniejszy od oczekiwań we wszystkich ważnych kategoriach, może to oznaczać zarówno mniejszą presje inflacyjną jak i również wyprzedzajace oznaki słabnącego konsumenta. Szczególnie widoczny jest wypłaszczona dynamika wzrostu cen w ujęciu miesięcznym oraz bazowym. W ujęciu rocznym należy zauważyć że dynamika wzrostu rosła przez niemal cały Q4 i Q1, jest to pierwszy odczyt którzy przynosi spadek dynamiki wzrostu. W tym kontekście przychlić można się ku wnioskowi że jeśli dynamika spada pomimo wzrostu cen paliw, to popyt końcowy może okazać się słabszy niż obecnie oczekuje tego rynek. Ruchy na wykresach pozostają jednak ograniczone. EURUSD (M1) Źródło: xStation5

