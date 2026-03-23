PILNE: Przełom w sprawie Iranu; OIL traci 10% ❗📉🚨

Najważniejsze wnioski Ceny kontraktów terminowych na ropę spadły o 14% po wypowiedziach Trumpa na temat Iranu.

Trump nakazał Pentagonowi odłożenie na pięć dni ataków wojskowych na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczne. ponieważ w ciągu ostatnich dwóch dni Stany Zjednoczone i Iran przeprowadziły bardzo konstruktywne i owocne rozmowy - poinformował Prezydent USA za pośrednictwem swojego konta w mediach społecznościowych. "Poleciłem Departamentowi Wojny, aby wstrzymał wszelkie ataki wojskowe na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną na okres pięciu dni, pod warunkiem pomyślnego przebiegu trwających spotkań i rozmów"

Co jednak ciekawe, Iranskie media twierdzą, że nie doszło do żadnych bezpośrednich ani pośrednich kontaktów z trumpem, I podają, że wycofał się on po tym, jak groził atakiem na obiekty energetyczne w azji zachodniej. Reakcja na rynkach jest natychmiastowa, dolar traci szybko na wartosci, spadają ceny ropy, akcje zyskują, podobnie jak złoto. Oficjalny komunikat Trumpa. Źródło: Truth Social

