PILNE: Riksbank niespodziewanie tnie stopy!📌Zapowiada prawdopodobny koniec cyklu

Obecna stopa w Szwecji: 1,75% (oczekiwano: 2,0%; poprzednio: 2,0%) Niespodziewanie mamy obniżkę ze strony Riskbanku, ale jednocześnie bank zapowiada prawdopodobny koniec obniżek, wskazując, że stopy pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy czas. Cięcie było związane z chęcią wsparcia gospodarki. Riksbank widzi umocnienie korony szwedzkiej w najbliższym czasie. Prognozy: PKB w 2025 roku ma wzrosnąć o 0,9%, wcześniej 1,2%

PKB w 2026 roku ma wzrosnąć o 2,7%, wcześniej 2,4%

Inflacja w 2025 roku na poziomie 2,6%, wcześniej 2,4%

Inflacja w 2026 roku na poziomie 1,0%, wcześniej 1,7% Pierwsza reakcja na EURSEK czy USDSEK była spadkowa, co oznaczało umocnienie szwedzkiej korony. Obecnie EURSEK powrócił do okolic sprzed decyzji. Oczywiście samo cięcie jest gołębie, ale zakończenie cyklu obniżek jest już mocno jastrzębim stwierdzeniem. Nieco zamętu wprowadzają prognozy - z jednej strony niższy wzrost i wyższa inflacja na ten rok, a w przyszłym roku wyższy wzrost i niższa inflacja.

