czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

PILNE: Ropa na dziennych minimach po spekulacjach o OPEC+

14:15 30 września 2025

Ropa WTI traci niemal 2% po informacji, iż OPEC+ planuje podnieść produkcję po 500 tys. brk na dzień w każdym z miesięcy w 3 najbliższych. Oczywiście ceny ropy naftowej traciły już wcześniej, ale w ciągu dnia w dużej mierze spadki zostały zredukowane. Teraz cena ponownie zbliżyła się do 62 USD za baryłkę. Podnoszenie produkcji o 500 tys. brk na dzień, wraz z październikowym wzrostem, zredukowałoby w pełni covidowe cięcia na początku 2026 roku. Oczywiście jedno to podnoszenie limitu produkcji, a drugie to faktyczne podniesienie produkcji. Niemniej, rynek i tak powinien pozostać w mocnej nadpodaży, zakładając brak problemów produkcyjnych i eksportowych z Rosji. 

 

 

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

02.10.2025
08:30

PILNE: Inflacja w Szwajcarii

Inflacja CPI w Szwajcarii za wrzesień: 0,2% r/r (oczekiwano: 0,3% r/r; poprzednio: 0,2% r/r) Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: -0,3% m/m (oczekiwano:...

 08:09

Bliżej rynków - Poranne webinarium (02.10.2025)

Zapraszamy do udziału w porannym webinarium. Start o 08:30. Na webinarium: Indeksy kontynuują silne wzrosty, motywowane przez sektor biotechnologiczny...

 07:57

Poranna odprawa (02.10.2025)

Sesja azjatycka przyniosła silne wzrosty na głównych benchmarkach giełdowych; indeks Nikkei zyskał ponad 1,2%, a hongkoński Hang Seng wzrósł...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację