PILNE: Ropa odbija; Teheran ponownie zaprzecza negocjacjom z USA🚨

Ropa naftowa utrzymuje ponad 1% wzrost po serii negatywnych sygnałów dyplomatycznych napływających z Teheranu, które przekreślają nadzieje na szybkie zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak donosi telewizja FARS Iran oficjalnie zaprzeczył, jakoby dochodziło do jakichkolwiek, bezpośrednich lub pośrednich rozmów z USA, mimo że prezydent Trump twierdził publicznie, iż odbyły się „bardzo dobre i produktywne rozmowy" z irańskim negocjatorem. Rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baghaei potwierdził stanowisko Teheranu, sugerując, że doniesienia o negocjacjach to narzędzie manipulacji rynkiem ropy i służą wyłącznie interesom Waszyngtonu i Tel Awiwu. Jednocześnie Iran oskarżył izraelskich dziennikarzy działających w zachodnich mediach o szerzenie propagandy, wpisując się w szerszą narrację o wojnie informacyjnej towarzyszącej zbrojnemu konfliktowi. OIL szybko odbija po powyższych komentarzach. Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.