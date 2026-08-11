PILNE: Ropa wymazuje wzrosty po komunikatach Pakistanu

Ceny ropy naftowej wymazały wcześniejsze zyski i notują spadki w trakcie dzisiejszej sesji. Rynki zareagowały na zmniejszenie premii za ryzyko geopolityczne po tym, jak przedstawiciele władz Pakistanu przekazali optymistyczne informacje dotyczące relacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

*PAKISTAN ON US-IRAN: ‘THINGS ARE SHAPING UP IN FAVOR OF PEACE’

*PAKISTAN: SIGNALS RE. US-IRAN ARE ‘CLOSE TO SOME ARRANGEMENT’

*PAKISTAN DEFENSE MINISTER SPEAKS TO REPORTERS IN ISLAMABAD

Jak poinformował we wtorek w Islamabadzie pakistański minister obrony, obecna sytuacja na linii Waszyngton-Teheran „kształtuje się na korzyść pokoju”. Z jego oświadczenia dla prasy wynika również, że napływające sygnały wskazują na to, iż obie strony są „bliskie pewnego porozumienia”.

Na doniesienia o możliwej deeskalacji napięć natychmiastowo zareagowały światowe giełdy, a kapitał zaczął przemieszczać się w kierunku bardziej ryzykownych aktywów. Ropa Brent, która we wczesnych godzinach handlu notowała wzrosty, odwróciła trend i zeszła poniżej poziomu odniesienia.