Notowania ropy pozostają pod presją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, gdzie negocjacje dotyczące zabezpieczenia transportu przez Cieśninę Ormuz utknęły w martwym punkcie. Ceny ropy naftowej wymazały wcześniejsze zyski i notują spadki w trakcie dzisiejszej sesji. Rynki zareagowały na zmniejszenie premii za ryzyko geopolityczne po tym, jak przedstawiciele władz Pakistanu przekazali optymistyczne informacje dotyczące relacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jak poinformował we wtorek w Islamabadzie pakistański minister obrony, obecna sytuacja na linii Waszyngton-Teheran „kształtuje się na korzyść pokoju”. Z jego oświadczenia dla prasy wynika również, że napływające sygnały wskazują na to, iż obie strony są „bliskie pewnego porozumienia”.

Brent powoli koryguje skokowy wzrost i notowany jest w pobliżu 87 USD za baryłkę, a WTI około 81 USD, po wcześniejszym silnym wzroście cen, a głównym czynnikiem zapalnym wydają się być kolejne medialne doniesienia o finalizowaniu negocjacji Omanu z Iranem. Niemniej jednak, rynek znajduje się obecnie w swoistej „szarej strefie”: dostawy przez cieśninę nadal płyną, ale utrzymujące się ryzyko ich zakłócenia podtrzymuje premię geopolityczną. Naszym zdaniem bazowym scenariuszem na kolejne tygodnie pozostaje impas w Cieśninie Ormuz, ale ryzyko eskalacji ze strony USA prawdopodobnie będzie spadać w miarę zbliżania się cyklu wyborczego przed jesiennymi wyborami mid-term.

Nadzieje na porozumienie wokół Cieśniny Ormuz schładzają ceny ropy Jeszcze wczoraj ropa mocno drożała, a Brent zbliżał się do 87,5 USD za baryłkę po niemal 5-procentowym wzroście, ponieważ rynek obawiał się przedłużającego impasu wokół Cieśniny Ormuz. Sytuacja zaczęła się jednak szybko zmieniać po doniesieniach, że rozmowy Omanu i Iranu weszły w „zaawansowaną fazę”, a w relacjach USA–Iran rosną szanse na pokojowe rozwiązanie. Rynek zaczął więc dyskontować deeskalację, ograniczając premię geopolityczną zawartą wcześniej w cenach surowca. Potencjalne porozumienie mogłoby zmniejszyć ryzyko zakłóceń transportu przez Cieśninę Ormuz i ataków na tankowce oraz infrastrukturę energetyczną.

i ataków na tankowce oraz infrastrukturę energetyczną. Sytuacja pozostaje jednak bardzo płynna – brak ostatecznego porozumienia oznacza, że ryzyko ponownego wzrostu premii geopolitycznej nie zniknęło.

– brak ostatecznego porozumienia oznacza, że ryzyko ponownego wzrostu premii geopolitycznej nie zniknęło. Rynek przechodzi więc od scenariusza „ani wojny, ani pokoju” w kierunku wyceny większych szans na deeskalację, co na ten moment działa spadkowo na ceny ropy. Amerykańskie rezerwy ropy najniżej od ponad 40 lat Geopolityka nie jest jedynym czynnikiem, który może podtrzymywać zmienność na rynku ropy. Amerykańskie strategiczne rezerwy ropy (SPR) spadły poniżej 300 mln baryłek po raz pierwszy od 1983 roku, pozostawiając USA ze znacznie mniejszym buforem bezpieczeństwa niż w poprzednich dekadach. Ma to szczególne znaczenie w momencie, gdy rynek pozostaje narażony na potencjalne zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu. W ubiegłym tygodniu SPR zmniejszyła się o kolejne 6,1 mln baryłek.

Łączny poziom rezerw spadł do niespełna 299 mln baryłek , czyli najniżej od ponad 40 lat.

, czyli najniżej od ponad 40 lat. Niski poziom SPR oznacza mniejszą przestrzeń do wykorzystania strategicznych zapasów w przypadku nagłego zaburzenia globalnych dostaw.

Postępy w rozmowach dotyczących Ormuz działają obecnie spadkowo na ceny, jednak niski poziom amerykańskich rezerw pozostaje istotnym czynnikiem ryzyka w przypadku ponownej eskalacji. Droższa ropa komplikuje perspektywy Fed przed kluczowym odczytem inflacji Ostatni wzrost cen ropy ponownie zwrócił uwagę inwestorów na ryzyko inflacyjne w USA. Rynek zwiększył oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 4,727%. Ewentualna trwała deeskalacja na Bliskim Wschodzie i spadek cen energii mogłyby jednak zmniejszyć część tej presji. Wyższe ceny energii mogą utrudniać dalszy spadek inflacji i tym samym ograniczać przestrzeń Fed do prowadzenia łagodniejszej polityki pieniężnej.

Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do ok. 4,73% wraz ze wzrostem obaw o utrzymywanie się presji cenowej.

Spadek cen ropy związany z postępami w negocjacjach może działać w przeciwnym kierunku, zmniejszając ryzyko ponownego przyspieszenia inflacji.

Kluczowym wydarzeniem pozostaje środowa publikacja CPI w USA, która może przesądzić, czy rynek podtrzyma zwiększone oczekiwania na wrześniową podwyżkę stóp przez Fed.

Wykres kontraktów na ropę (OIL)

Notowania ropy cofnęły się ponownie w okolice 50-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej EMA50 na interwale dziennym, która przebiega w okolicach 87,6 USD. Spadek poniżej mógłby sugerować odwrócenie momentum na spadkowe i możliwe cofnięcie do 82 USD (poprzednie reakcje cenowe). Z drugiej strony okolice 90 USD pełnią rolę potencjalnie istotnego, psychologicznego poziomu oporu.

Źródło: xStation5