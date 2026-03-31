PILNE: Rynki zrywają się po komunikacie Prezydenta Iranu o możliwym końcu konfliktu 🚨

Prezydent Iranu Masud Pezeshkian wydał we wtorek oświadczenie, które natychmiast poruszyło globalne rynki finansowe. Jego przekaz był jednoznaczny: Iran nie dąży do wojny i jest gotowy ją zakończyć — ale tylko w zamian za formalne gwarancje bezpieczeństwa chroniące kraj przed dalszymi atakami.

Pezeshkian podkreślił, że Iran przed wybuchem konfliktu prowadził rozmowy dyplomatyczne w dobrej wierze, a dopiero po nich doszło do ataków militarnych ze strony USA i Izraela. Działania zbrojne obu państw określił mianem bezprecedensowych zbrodni i naruszeń prawa międzynarodowego. Skrytykował również kraje regionu goszczące amerykańskie bazy wojskowe, zarzucając im bierność wobec wykorzystywania tych instalacji do uderzeń na Iran. W kierunku Europy wystosował apel o „profesjonalne zaangażowanie zgodne z prawem międzynarodowym" i odejście od dotychczasowej postawy. Kluczowym warunkiem pokoju pozostają gwarancje, że ataki na Iran nie zostaną wznowione.

Reakcja rynków

Inwestorzy odebrali to oświadczenie jako pierwszy realny sygnał dyplomatyczny ze strony Teheranu i natychmiast zaczęli odwijać premię za ryzyko geopolityczne:

S&P 500 zyskał 162 punkty, rosnąc o 2,55%

Nasdaq wzrósł o 675 punktów, czyli 3,27%

Dow Jones poszedł w górę o ponad 1000 punktów, co oznacza wzrost o 2,27%

Rentowność 10-letnich obligacji USA spadła o 5 pb do poziomu 4,292% , a 2-latka o 6,2 pb do 3,768%

Cena ropy WTI zsunęła się poniżej dziennych szczytów i znalazła na minusie, handlując w okolicach 101 USD — wciąż powyżej kluczowego poziomu 100 USD

Kontekst i zastrzeżenia

Euforyczna reakcja rynku wynika z prostego faktu: przez ostatnie tygodnie wyceniano scenariusz pełnoskalowej eskalacji i zamknięcia Cieśniny Ormuz, która odpowiada za przepływ ok. 20% globalnych dostaw ropy. Każdy sygnał deeskalacyjny oznacza odwrócenie tej premii za ryzyko. Jednocześnie warto zachować ostrożność — tego samego dnia irańska agencja Fars News doniosła, że Iran grozi uderzeniem w port Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz kluczowy rurociąg omijający Cieśninę Ormuz, jeśli ZEA nie zaprzestaną wspierania USA i Izraela. Teheran gra więc równolegle na dwóch frontach: dyplomatycznym i militarnym, a trwałość rynkowej euforii zależy w dużej mierze od tego, jak na ofertę Pezeshkiana odpowie Waszyngton.