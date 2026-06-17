Pilne: Słabsza inflacja w UK zaskakuje rynek, funt pod presją

Inflacja konsumencka
- CPI m/m: 0,2%; prognoza 0,4% (poprzednio 0,7%)
- Inflacja bazowa CPI m/m: 0,3%; prognoza 0,4% (poprzednio 0,7%)
- RPI m/m: 0,2%; prognoza 0,5% (poprzednio 0,7%)
- CPI r/r: 2,8%; prognoza 3,0% (poprzednio 2,8%)
- Inflacja bazowa CPI r/r: 2,6%; prognoza 2,7% (poprzednio 2,5%)
- RPI r/r: 3,1%; prognoza 3,3% (poprzednio 3,0%)
Inflacja producencka
- PPI m/m: 0,5%; prognoza 0,5% (poprzednio 1,4%)
- Bazowa PPI m/m: 0,8%; (poprzednio 0,7%)
- PPI r/r: 4%; prognoza 4,0% (poprzednio 4,0%)
- Bazowa PPI r/r: 2,3% (poprzednio 2,4%)
Dlaczego ten odczyt jest ważny?
Publikacja danych o inflacji w Wielkiej Brytanii ma duże znaczenie dla rynków finansowych, ponieważ wpływa na oczekiwania dotyczące przyszłych decyzji Banku Anglii w zakresie stóp procentowych. Inflacja jest jednym z głównych wskaźników, który bank centralny bierze pod uwagę przy prowadzeniu polityki monetarnej.
Odczyt wyższy od oczekiwań może sugerować utrzymującą się presję cenową w gospodarce, co zmniejsza przestrzeń do obniżek stóp procentowych lub nawet zwiększa ryzyko ich utrzymania na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Taki scenariusz jest zazwyczaj korzystny dla funta brytyjskiego oraz rentowności obligacji.
Z kolei inflacja niższa od prognoz może zostać odebrana jako sygnał słabnącej presji cenowej, co zwiększa prawdopodobieństwo łagodniejszej polityki monetarnej w kolejnych miesiącach. W efekcie inwestorzy mogą zacząć wyceniać szybsze obniżki stóp procentowych, co często prowadzi do osłabienia funta.
Co pokazał najnowszy odczyt
Majowy raport inflacyjny z Wielkiej Brytanii wypadł nieco lepiej od oczekiwań rynku. Główny wskaźnik CPI utrzymał się na poziomie 2,8% r/r wobec prognozy wynoszącej 3,0%, natomiast inflacja bazowa wzrosła do 2,6% r/r z 2,5% miesiąc wcześniej, choć również znalazła się nieznacznie poniżej konsensusu. Lepsze od oczekiwań były także miesięczne odczyty CPI i RPI, co wskazuje na mniejszą presję cenową niż zakładał rynek.
Dane można uznać za umiarkowanie gołębie z punktu widzenia polityki monetarnej, ponieważ większość wskaźników inflacyjnych nie osiągnęła prognozowanych poziomów. Jednocześnie inflacja pozostaje wyraźnie powyżej celu Banku Anglii, a inflacja bazowa nadal rośnie w ujęciu rocznym, dlatego raport nie daje jeszcze podstaw do stwierdzenia, że presja inflacyjna została definitywnie opanowana.
Źródło: xStation5
Bliżej Rynków - Poranne Webinarium (17.06.2026)
Poranna Odprawa: Emocje po rozejmie opadają. Fed przejmuje uwagę rynków
Komentarz walutowy – Warsh w centrum uwagi
Podsumowanie dnia - Ropa niemal wymazuje wojenny wzrost, a Wall Street cofa się w oczekiwaniu na Fed (16.06.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.