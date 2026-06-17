Pilne: Słabsza inflacja w UK zaskakuje rynek, funt pod presją

Inflacja konsumencka

CPI m/m: 0,2%; prognoza 0,4% (poprzednio 0,7%)

Inflacja bazowa CPI m/m: 0,3%; prognoza 0,4% (poprzednio 0,7%)

RPI m/m: 0,2%; prognoza 0,5% (poprzednio 0,7%)

CPI r/r: 2,8%; prognoza 3,0% (poprzednio 2,8%)

Inflacja bazowa CPI r/r: 2,6%; prognoza 2,7% (poprzednio 2,5%)

RPI r/r: 3,1%; prognoza 3,3% (poprzednio 3,0%)

Inflacja producencka

PPI m/m: 0,5%; prognoza 0,5% (poprzednio 1,4%)

Bazowa PPI m/m: 0,8%; (poprzednio 0,7%)

PPI r/r: 4%; prognoza 4,0% (poprzednio 4,0%)

Bazowa PPI r/r: 2,3% (poprzednio 2,4%)

Dlaczego ten odczyt jest ważny?

Publikacja danych o inflacji w Wielkiej Brytanii ma duże znaczenie dla rynków finansowych, ponieważ wpływa na oczekiwania dotyczące przyszłych decyzji Banku Anglii w zakresie stóp procentowych. Inflacja jest jednym z głównych wskaźników, który bank centralny bierze pod uwagę przy prowadzeniu polityki monetarnej.

Odczyt wyższy od oczekiwań może sugerować utrzymującą się presję cenową w gospodarce, co zmniejsza przestrzeń do obniżek stóp procentowych lub nawet zwiększa ryzyko ich utrzymania na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Taki scenariusz jest zazwyczaj korzystny dla funta brytyjskiego oraz rentowności obligacji.

Z kolei inflacja niższa od prognoz może zostać odebrana jako sygnał słabnącej presji cenowej, co zwiększa prawdopodobieństwo łagodniejszej polityki monetarnej w kolejnych miesiącach. W efekcie inwestorzy mogą zacząć wyceniać szybsze obniżki stóp procentowych, co często prowadzi do osłabienia funta.

Co pokazał najnowszy odczyt

Majowy raport inflacyjny z Wielkiej Brytanii wypadł nieco lepiej od oczekiwań rynku. Główny wskaźnik CPI utrzymał się na poziomie 2,8% r/r wobec prognozy wynoszącej 3,0%, natomiast inflacja bazowa wzrosła do 2,6% r/r z 2,5% miesiąc wcześniej, choć również znalazła się nieznacznie poniżej konsensusu. Lepsze od oczekiwań były także miesięczne odczyty CPI i RPI, co wskazuje na mniejszą presję cenową niż zakładał rynek.

Dane można uznać za umiarkowanie gołębie z punktu widzenia polityki monetarnej, ponieważ większość wskaźników inflacyjnych nie osiągnęła prognozowanych poziomów. Jednocześnie inflacja pozostaje wyraźnie powyżej celu Banku Anglii, a inflacja bazowa nadal rośnie w ujęciu rocznym, dlatego raport nie daje jeszcze podstaw do stwierdzenia, że presja inflacyjna została definitywnie opanowana.