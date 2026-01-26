PILNE: Sprzedaż detaliczna w Polsce odbija, ale mniej od oczekiwań. USDPLN najniżej od 2018

Sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie do 5,0% r/r, przy oczekiwaniu 5,1% r/r, ale przy poprzednim wzroście na poziomie 2,8% r/r. Dane dotyczą grudnia.

W ujęciu realnym mamy nieco lepszą dynamikę na poziomie 5,3% r/r, ale oczekiwano większego odbicia do poziomu 5,8% r/r.

Dzisiejsze dane pokazują wciąż silną pozycję konsumentów, nawet pomimo konsolidacji indeksów nastrojów. Warto przypomnieć o sporym odbiciu dynamiki płac, która może przysłużyć się dłuższego wstrzymaniu RPP przed obniżkami

Na rynku obserwujemy ekstremalne wyprzedanie dolara, co jest związane z "SELL AMERICA", ale również z ostatnimi perspektywami wspólnej interwencji USA oraz Japonii na rynku walutowym. NY Fed zasygnalizował potencjalne sprzedawanie dolara za jeny, co jest pierwszą taką sytuacją od 15 lat. USDPLN spada poniżej 3,55 i jest notowany najniżej od 2018 roku.