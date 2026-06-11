NA ŻYWO: Konferencja prasowa EBC

Witamy na relacji na żywo z dzisiejszej konferencji prasowej EBC!
Przypomnijmy, że zgodnie z oczekiwaniami, Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 pb. sprowadzając stopę referencyjną do poziomu 2,25%.
Rozpoczynamy konferencję:
- Zgodnie z projekcjami banku, inflacja bazowa ma sięgnąć średnio 2,5% w 2026 r. oraz 2027 r.
- Po dzisiejszej decyzji Rada znajduje się w dobrym miejscu aby nawigować niepewnością spowodowaną wybuchem wojny.
- Wyniki badań ankietowych wskazują na spowolnienie w sektorze usług.
- Lepiej radzi sobie sektor przemysłowy, co jest po części wynikiem inwestycji w sektorze przedsiębiorstw.
- Rada spodziewa się słabszego popytu wewnętrznego niż w marcu. Konsumpcja powinna pozostać jednak motorem napędowym gospodarki.
- EBC podkreśla konieczność wsparcia wzrostu gospodarczego.
- Działania fiskalne w odpowiedzi na szok energetyczny powinny być precyzyjnie celowane i krótkotrwałe.
- Niektóre elementy inflacji bazowe wzrosły już w wyniku szoku energetycznego.
- Wyższe ceny surowców energetycznych doprowadzą do dalszego wzrostu inflacji na przestrzeni letnich miesięcy.
- Ryzyka dla wzrostu są skierowane w dół, przede wszystkim ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie.
- Długotrwały kryzys energetyczny odbiłby się na realnych dochodach gospodarstw domowych, ograniczając skłonność do konsumpcji.
- Wzrost może okazać się wyższy od oczekiwań jeśli konflikt szybko dobiegnie końca.
- Planowane inwestycje w sektorze militarnym także mogą wpłynąć na bardziej dynamiczny wzrost.
- Ryzyka dla inflacji także skierowane są w górę.
Jednoznacznie jastrzębie komunikaty nie są dziś liczne, co może ograniczyć oczekiwania wobec dalszych podwyżek stóp procentowych EBC w późniejszej części roku. Może to stać za skromnym osłabieniem euro względem dolara, natomiast rynki żyją obecnie także komunikatami wydawanymi przez Donalda Trumpa, który zapowiada wzmożenie ataków na Iran.
- Decyzja była jednomyślna.
- Nie dyskutowano nt. potencjalnej pauzy.
- Jak zawsze nie zabrakło wzmianki o zależności od danych i podejmowania decyzji z posiedzenia na posiedzenie.
- Szok energetyczny trwa dłużej niż podejrzewali eksperci geopolityczni.
- Nasza decyzja jest uzasadniona przy każdej z projekcji inflacyjnych - tej zakładającej znaczną eskalację, scenariuszu bazowym i scenariuszu zakładającym deeskalację.
- Nie widzimy na ten moment efektór drugiej rundy, które byłyby spowodowane wyższą dynamiką płac.
Artykuł aktualizowany jest na bieżąco
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
PILNE: Trump zapowiada atak na Iran. Ropa odbija o 2%
PILNE: EBC podnosi stopy procentowe o 25 pb.
Podsumowanie rynkowe: Europejskie indeksy próbują odbijać 📈 Akcje Wizz Air rosną 6% po wynikach
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