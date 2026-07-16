PILNE: Srebro najniżej od 2025 roku🚨

Ceny srebra (SILVER) kontynuują dzisiaj dotychczasowy trend spadkowy, wybijając się na nowe lokalne minima i schodząc na poziomy niewidziane od grudnia 2025 roku. Podobna sytuacja panuje na złocie (GOLD), z tą różnicą, że spadki tego metalu są na razie mniejsze w swojej magnitudzie – nie doszło jeszcze do wybicia poniżej lokalnych minimów.

Głównym motorem przeceny metali szlachetnych jest dziś dolar amerykański, który po okresie słabości ponownie odzyskuje grunt pod nogami. Umocnienie USD to naturalna reakcja rynku na rosnącą presję cenową w sektorze energii i paliw, napędzaną kolejnymi niepokojącymi sygnałami z Bliskiego Wschodu. Silniejszy dolar tradycyjnie działa jako przeciwwaga dla metali szlachetnych, zwiększając koszt ich posiadania dla inwestorów posługujących się innymi walutami.

Rynek dzisiaj po raz kolejny stał się nieco bardziej jastrzębi, chociaż cały czas zakładana jest tylko jedna podwyżka do końca roku. Źródło: CME FED Watch Tool

Ryzyko eskalacji na Morzu Czerwonym

Źródłem obecnego napięcia jest wyraźna eskalacja konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według informacji Reutersa, Teheran zwrócił się do jemeńskiego ruchu Huti z prośbą o zachowanie gotowości do zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab, gdyby Stany Zjednoczone zaatakowały irańską infrastrukturę energetyczną. Taki scenariusz oznaczałby rozszerzenie konfliktu z cieśniny Ormuz na drugi kluczowy szlak transportowy regionu.

Skala potencjalnych konsekwencji jest znacząca. W czerwcu przez Bab al-Mandab przepływało około 7,4 mln baryłek ropy i produktów naftowych dziennie, co odpowiada niemal 7 proc. światowej produkcji. To wzrost z około 4,2 mln baryłek dziennie w 2025 roku – część dostaw z regionu została przekierowana na alternatywne szlaki omijające Ormuz, takie jak rurociąg "wschód-zachód" w Arabii Saudyjskiej. Morze Czerwone stało się więc kluczowym wentylem bezpieczeństwa dla globalnej podaży ropy, a jego nagła blokada byłaby dla rynku druzgocąca.

W normalnych warunkach korytarz Morze Czerwone–Kanał Sueski obsługiwał 12–15 proc. światowego handlu. Ruch pozostaje jednak wciąż o około 60 proc. niższy niż przed rozpoczęciem ataków Huti jesienią 2023 roku, a wielu armatorów nadal wybiera dłuższą trasę wokół Przylądka Dobrej Nadziei.

Analiza Techniczna SILVER (D1)

Cena srebra przełamała długoterminową strukturę wsparcia i spadła poniżej ostatnich minimów z tego roku co potwierdza przejęcie inicjatywy przez stronę sprzedającą. Wskaźnik RSI znajduje się na poziomie 33,7, czyli blisko strefy wyprzedania, ale wciąż powyżej granicznego poziomu 30, co sugeruje, że presja podażowa nie osiągnęła jeszcze ekstremum. Źródło: xStation