PILNE: Stopy procentowe w USA bez zmian
Zgodnie z oczekiwaniami, Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, tzn. w przedziale 3,5%-3,75%.
Wykres 1: Stopy procentowe i rentowność 10-letnich obligacji w USA (2015 - 2026)
Źródło: XTB Research, 29.07.2026
Stosunek głosów wyniósł 9 do 3. Za podwyżką nie opowiedział się prezes komitetu, Kevin Warsh. W gronie osób, które zagłosowały za podniesieniem stóp znajdziemy: Beth Hammack, Neel Kashkari, oraz Lorie Logan. W czerwcu decyzja była jednomyślna.
Poza tym oświadczenie w zasadzie nie uległo zmianie względem ostatniego.
Rynki nie były przekonane co do decyzji o pauzie, wyceniając podwyżkę w przeszło 30%. Nie dziwi więc osłabienie dolara, które sięga przeszło 0,3% względem referencyjnego euro. Istotnym czynnikiem warunkującym ruch amerykańskiej waluty wydaje się także wspomniana wyżej decyzja prezesa Warsha o opowiedzeniu się za pauzą. W obliczu wątpliwości wobec tego czy za jastrzębimi zapowiedziami pójdą konkretne działania, które pojawiały się w ostatnim czasie w debacie wokół polityki monetarnej Fedu, jest to kwestia szczególnie istotna. Zaplanowana na 20:30 konferencja prasowa nabiera szczególnego znaczenia – jeśli retoryka Warsha nie będzie przekonująca, możemy odnotować głębszy repricing w zakresie ścieżki stóp procentowych Fedu.
Wykres 2: Notowania wybranych walut przed decyzją FOMC (29.07.2026)
Źródło: XTB Research, 29.07.2026
Wykres 3: Notowania wybranych walut po decyzji FOMC (29.07.2026)
Źródło: XTB Research, 29.07.2026
Warto w tym kontekście odnotować, że rozbieżność między oczekiwaniami szerszego rynku a konsensusem ekonomistów była przed posiedzeniem wyjątkowo duża. Rynek przypisywał podwyżce przeszło 30% prawdopodobieństwa. Za takim ruchem opowiedziało się zaledwie 2 na 104 ekonomistów ankietowanych przez Bloomberg opowiadało się za pauzą.
Implikowana rynkowo wycena podwyżek stóp procentowych Fedu uległa po decyzji mocnej korekcie. Prawdopodobieństwo jakie przypisywane jest ruchowi w górę we wrześniu wynosi obecnie ok. 70%. Dwie podwyżki przed końcem roku nie stanowią już scenariusza bazowego.
Wykres 4: Rynkowa wycena podwyżek stóp procentowych przed decyzją FOMC (2026 - 2027)
Źródło: XTB Research, 29.07.2026
Wykres 5: Rynkowa wycena podwyżek stóp procentowych po decyzji FOMC (2026 - 2027)
Źródło: XTB Research, 29.07.2026
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