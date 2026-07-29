Nie tak jastrzębie słowa i gołębie uniki. EURUSD przy 1.1450 podczas Q&A Kevina Warsha

Kluczowe punkty z sesji Q&A
- "Rodzinna walka" w FOMC: Warsh przyznał, że prosił o ostrą, merytoryczną dyskusję wewnątrz komitetu i taką otrzymał ("good family fight"). Mimo trzech głosów odrębnych żądających podwyżki, zaznaczył, że sama decyzja o pozostawieniu stóp bez zmian miała zdecydowaną większość.
- Bez obsesji na punkcie pojedynczych danych: Zauważył pewne zachęcające sygnały inflacyjne, ale podkreślił, że czerwcowy odczyt Core CPI nie miał kluczowego wpływu na decyzję. Fed nie zamierza "z zapartym tchem" wyczekiwać na każdą kolejną publikację ani opierać się na pojedynczym wskaźniku.
- Wszystkie opcje na stole: Dzisiejszy brak ruchu to "początek historii, a nie jej koniec". Jeśli inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie, podwyżki stóp procentowych pozostają realną opcją.
- Nieignorowanie szoków: Fed nie zamierza udawać, że szoki gospodarcze (np. na rynku energii czy geopolityczne) nie mają znaczenia. Bank bada, czy ich efekty nie rozlewają się szerzej po gospodarce.
- Dystans do rynku: Fed chce dać rynkom przestrzeń do samodzielnej wyceny sytuacji i nie zamierza sztucznie zakłócać sygnałów rynkowych (np. rosnących rentowności obligacji).
Jak czytać wymijającą postawę Warsha?
Mistrzowski "unikanizm" i brak deklaracji
Sesja Q&A w wykonaniu Warsha była podręcznikowym przykładem bankiera centralnego, który mówi dużo, ale nie deklaruje absolutnie niczego konkretnego. Unikał jednoznacznych odpowiedzi na pytania o przyszłą ścieżkę stóp (zwłaszcza w kontekście września), konsekwentnie budując narrację, że Fed nie daje i nie da żadnych obietnic na przyszłość.
Zarządzanie oczekiwaniami bez podejmowania decyzji
Warsh zastosował taktykę "dwutorowości". Z jednej strony uspokaja rynek, wskazując na zachęcające dane o inflacji i odporności gospodarki, a drugiej strony trzyma straszak w postaci możliwych podwyżek stóp, jeśli szoki inflacyjne się utrwalą.
Taka konstrukcja pozwala mu utrzymać jastrzębie nastawienie rynku (co samo w sobie schładza gospodarkę poprzez wyższe rentowności) bez konieczności faktycznego podnoszenia stóp przez Fed.
Normalizacja podziałów wewnątrz Fedu
Przedstawienie trzech głosów sprzeciwu jako zdrowej, "rodzinnej dyskusji" (family fight) miało na celu pokazanie siły i otwartości nowego przewodniczącego, a nie podziału czy słabości komitetu. Warsh w ten sposób sugeruje: różnimy się w opiniach, ale kontrolujemy sytuację.
Wymijające słowa Warsha wskazują na to, że nie jest gotowy na podwyżkę stóp procentowych i będzie próbował wymijać mocne oczekiwania rynkowe, jak tylko będzie dawał radę, jednocześnie pokazując postawę walki z inflacją. To prowadzi do wyraźnego osłabienia EURUSD, który rośnie już do 1,1450 i jest najwyżej od 16 lipca.
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