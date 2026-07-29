LIVE: Konferencja po decyzji Fed

Rezerwa Federalna nie zaskoczyła, utrzymując stopy procentowe na niezmienionym poziomie, tzn. w przedziale 3,5%-3,75%. Wykres 1: Stopy procentowe i rentowność 10-letnich obligacji w USA (2015 - 2026) Źródło: XTB Research, 29.07.2026 Stosunek głosów wyniósł 9 do 3. Za podwyżką nie opowiedział się prezes komitetu, Kevin Warsh. W gronie osób, które zagłosowały za podniesieniem stóp znajdziemy: Beth Hammack, Neel Kashkari, oraz Lorie Logan. W czerwcu decyzja była jednomyślna. Co przynosi konferencja? Kluczowe wypowiedzi Amerykańska gospodarka wykazuje imponującą odporność.

Komitet pozostaje zdecydowany w dążeniu do zapewnienia stabilności cen.

Nie ma miękkiego celu inflacyjnego.

W ostatnich 5 latach można było odnieść wrażenie, że cel znajdował się powyżej 2%.

Wzrost CAPEXu jest imponujący.

Nawet jeśli nie zrobiliśmy dużo, rynki trochę się wycofały.

Problem z zależnością od danych dotyczy danych i zależności.

Czerwcowa inflacja bazowa nie wpłynęła specjalnie na decyzję.

Dostaliśmy natomiast obiecujące dane i przyglądać będziemy się kolejnym publikacjom.

Nie chcę przy tym sprawiać wrażenia, że z zapartym tchem wyczekujemy na nadchodzące odczyty.

Ceny rynkowe to jeden z wielu sposobów, w jakie polityka monetarna wpływa na gospodarkę.

Jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, stopy procentowe mogą stanowić część rozwiązania.

Nie wierzę, że musimy wybierać między osiągnięciem jednego bądź drugiego mandatu. Osiągniemy stabilność cenową i pełne zatrudnienie. Reakcja rynku Inwestorzy nie wydają się wierzyć słowom Warsha, mocno rewidując oczekiwania wobec ścieżki stóp procentowych Fedu. Implikwone rynkowo prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki spada z każdą minutą. Przed posiedzeniem taki ruch był w pełni wyceniany. Obecnie zbliżamy się do sytuacji w której nie będzie stanowił nawet scenariusza bazowego. Wykres 2: Rynkowa wycena podwyżek stóp procentowych przed decyzją FOMC (2026 - 2027) Źródło: XTB Research, 29.07.2026 Wykres 3: Rynkowa wycena podwyżek stóp procentowych po decyzji FOMC (2026 - 2027) Źródło: XTB Research, 29.07.2026 W obliczu owych przesunięć dolar osłabia się względem każdej z walut G10. Ruch pary EURUSD sięga już 0,5%. Wykres 4: Notowania wybranych walut przed decyzją FOMC (29.07.2026) Źródło: XTB Research, 29.07.2026 Wykres 5: Notowania wybranych walut po decyzji FOMC (29.07.2026) Źródło: XTB Research, 29.07.2026 Obserwujemy także bardzo dynamiczny zwrot na rynku akcji. Nasdaq 100 odrobił poniesione we wcześniejszej części dnia straty. Wykres 6: Nasdaq 100 (29.07.2026) Źródło: xStation, 29.07.2026

Michał Jóźwiak Financial Markets Analyst Analityk rynków finansowych w XTB, wielokrotnie nagradzany za trafność prognoz walutowych w rankingach Bloomberga. W swojej pracy skupia się na analizie makroekonomicznej, działaniach banków centralnych oraz polityce międzynarodowej. Wiedzę i warsztat analityczny zdobywał w Szkole Głównej Handlowej oraz w paryskim Instytucie Nauk Politologicznych (Sciences Po). Przejdź do eksperta

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