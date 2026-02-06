PILNE: US100 rośnie, Nvidia zyskuje 5% 🗽Dane UoM wskazują poprawę nastrojów, spadek oczekiwań inflacyjnych

Nastroje w USA wg. badania University of Michigan w USA w lutym wskazują na 57,3 wobec 55 prognoz i 56,4 w styczniu (ocena warunków bieżących mocno wzrosła do 58,3 z 53,7 poprzednio, a indeks oczekiwań nieco mniej). Roczne oczekiwania inflacyjne spadły do 3,5% wobec 4% oczekiwań i 4% w styczniu, 5-letnie okazały nieznacznie wyższe, niż oczekiwano (3,4% vs 3,3% oczekiwań i 3,3% w styczniu). Zmienność w kontraktach na Nasdaq 100 utrzymuje się, od 15:45 US100 stracił blisko 200 punktów ale wciąż rośnie dziś ponad 1,5%. Ponad 5% zwyżkują dziś akcje Nvidia, ponad 8% traci Amazon, a Alphabet cofa się blisko 3% - walory pozostałych firm sporo zyskują - odbija branża oprogramowania. Źródło: xStation5

