PILNE: US100 traci po mocnych danych z USA 🗽

Liczba tygodniowych wniosków o zasiłek spadła w USA do 205 tys. wniosków wobec 215 tys. prognoz i 213 tys. poprzednio. Jednocześnie przemysłowy indeks Philly Fed z okręgu Filadelfii nieoczekiwanie wzrósł w lutym do ponad 18 punktów wobec oczekiwango spadku do 8 z 16,3 poprzednio. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadły o 8 tys. w tygodniu zakończonym 14 marca. Odczyt sugeruje, że sytuacja na amerykańskim rynku pracy pozostaje relatywnie stabilna, a dynamika zatrudnienia w marcu może odbić po słabszym lutym. Departament Pracy zaktualizował jednocześnie czynniki sezonowe na 2026 r. oraz zrewidował dane za lata 2021–2025, co należy uwzględniać przy interpretacji porównań historycznych. Jednocześnie liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku, traktowana jako przybliżenie kondycji popytu na pracę i łatwości znalezienia nowego zatrudnienia, wzrosła o 10 tys., do 1,857 mln w tygodniu zakończonym 7 marca. A zatem choć skala nowych zwolnień jest niska, część bezrobotnych ma coraz większe trudności z powrotem na rynek pracy. Potwierdza to również stopa bezrobocia, która wzrosła w lutym do 4,4% z 4,3% miesiąc wcześniej. Skala zwolnień w gospodarce pozostaje ograniczona, choć firmy nadal ostrożnie podchodzą do zwiększania zatrudnienia w warunkach podwyższonej niepewności regulacyjno-handlowej. W ocenie ekonomistów na nastroje przedsiębiorstw negatywnie wpływa polityka celna administracji Donalda Trumpa, w tym utrzymanie 10-proc. globalnej stawki celnej z zapowiedzią jej podniesienia do 15%. A także kolejne postępowania wobec partnerów handlowych, które mogą zakończyć się nowymi taryfami.

Dodatkowym źródłem niepewności pozostaje konflikt na Bliskim Wschodzie, który od końca lutego podbił ceny ropy o ponad 40%, zwiększając presję inflacyjną w gospodarce . Rezerwa Federalna pozostawiła wczoraj stopę procentową bez zmian w przedziale 3,50-3,75%, sygnalizując wyższą ścieżkę inflacji, stabilne bezrobocie i tylko jedną obniżkę stóp procentowych w 2026 r.

Dane o nowych wnioskach obejmują okres wykorzystywany przez administrację do badania przedsiębiorstw na potrzeby marcowego raportu payrolls, dlatego stanowią istotny sygnał wyprzedzający dla rynku. W lutym payrolls spadły o 92 tys. etatów. Był to szósty miesięczny spadek od stycznia 2025 r. i drugi największy ujemny odczyt w tym okresie.

Część lutowego pogorszenia tłumaczona była czynnikami przejściowymi, w tym surową zimą, strajkiem pracowników ochrony zdrowia oraz korektą po wyjątkowo mocnym styczniu, co wspiera scenariusz poprawy w marcu. Mimo to tempo wzrostu zatrudnienia pozostaje bliskie stagnacji. Jerome Powell ocenił, że gospodarka znajduje się w stanie „równowagi zerowego wzrostu zatrudnienia”, zaznaczając jednocześnie wyraźne ryzyko pogorszenia tego obrazu. US100 (wykres M30) Morgan Stanley przesunął dziś oczekiwania na obniżkę stóp w USA w tym roku z czerwca na wrzesień. Dane oddalają perspektywę cięć stóp w USA, co wyraźnie niespodobało się Wall Street. Indeksy giełdowe, w tym US100 (na którym było dziś rolowanie na nowy kontrakt) cofają się po odczycie. Źródło: xStation5

