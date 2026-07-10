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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
16:57 · 10 lipca 2026

PILNE: USA i Iran wracają do stołu negocjacyjnego?! Ropa w defensywie, akcje w góre!

Ropa wymazuje część zysków z dzisiejszej sesji (OIL: +0,3%), a kontrakty na Nasdaq próbują wrócić do zieleni (US100: -0,2%) w reakcji na najnowsze oświadczenie Donalda Trumpa, które otwiera drogę do ponownego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie.

 

Notowania ropy brent (OIL) i kontraktów na Nasdaq (US100, niebieski, odwrócony). Źródło: xStation5

 

Według najnowszego wpisu w mediach społecznościowych, Donald Trump oświadczył, że Iran poprosił Stany Zjednoczone o kontynuowanie rozmów, a USA wyraziły zgodę. Jednocześnie kategorycznie zaznaczył, że dotychczasowe zawieszenie broni dobiegło końca. Wpis zakończył oficjalnym podpisem i podziękowaniem za uwagę.

 

Źródło: Truth Social

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