Prezes Fed pod ostrzałem Kongresu – drugi ważny sprawdzian dla Kevina Warsha

We wtorek prezes Fedu, Kevin Warsh, stanie przed Kongresem w ramach cyklicznego przesłuchania.

Harmonogram

Z reguły całe wydarzenie poprzedza publikacja oświadczenia ze strony Rezerwy Federalnej (ok. godz. 14:30).

Jego odczytanie punktualnie o godz. 16:00 rozpoczyna główną część przesłuchania.

Później następuje przejście do sekcji przeznaczonej na pytania ze strony polityków z Izby Reprezentantów.

Dzień później, o tej samej porze (środa, 16:00), prezes Fedu staje zaś przed Senatem.

Na co rynki zwrócą uwagę?

Za nami zaledwie jedno posiedzenie pod batutą Warsha. Rynki wciąż nie są przekonane co do tego jak będzie wyglądało podejście nowego prezesa względem polityki monetarnej. Pierwsze sygnały – co stanowiło zaskoczenie – były umiarkowanie jastrzębie.

1. Koniec forward guidance

Przesłuchanie nabiera szczególnego znaczenia w obliczu chęci wycofania przez Warsha forward guidance, czyli komunikatów nakierunkowujących rynki na to w jakim kierunku zamierza iść komitet. Nowy prezes uważa, że składanie długoterminowych obietnic pozbawia bank centralny elastyczności niezbędnej do reagowania na nagłe zmiany w gospodarce. We wtorek będzie jednak zmuszony przedstawić zarys planu, który realizować będzie w kolejnych miesiącach.

Ze swego rodzaju forward guidance FOMC korzysta nieprzerwanie od 2003 r., kiedy z ryzykiem deflacji, którą mógł wywołać wybuch bańki Dot Com walczył Alan Greenspan.

Chęć zmniejszenia przejrzystości działań Fedu znalazła wielu krytyków. Spodziewamy się, że Warsh dostanie w tej kwestii sporą liczbę pytań.

Przypomnijmy, że w ostatnim dot plocie, czyli projekcji ścieżki stóp procentowych członków komitetu, Warsh nie wziął udziału.

Wykres 1: Różnica między marcowym a czerwcowym Dot Plotem (wysokość stóp na koniec 2026 r.)

Źródło: FOMC, 10.07.2026

2. Niezależność Fedu

Przesłuchanie prezesa Fedu przeważnie odbywa się dwa razy w roku – w lipcu oraz w lutym. To drugie nie jest jednak zgodnie z literą prawa obowiązkowe. 5 miesięcy temu zrezygnował z niego Jerome Powell

Dlaczego?

Stał się celem śledztwa kryminalnego ze strony Departamentu Sprawiedliwości. Dotyczyło ono rzekomego poświadczenia nieprawdy przez Powella podczas jego wcześniejszych zeznań z czerwca 2025 roku. Oskarżenia koncentrowały się na rosnących kosztach renowacji głównej siedziby Fed.

Powell od początku twierdził, że śledztwo jest jedynie pretekstem. Wskazywał, że była to próba wywarcia nacisku na niezależność Rezerwy Federalnej przez administrację prezydenta Donalda Trumpa, aby zmusić bank centralny do szybszych obniżek stóp procentowych. W kwietniu sprawa umorzona została przez sędziego federalnego, Jamesa Boasberga.

Wykres 2: Stopa procentowa Fed i rentowność obligacji w USA (1975 - 2026)

Źródło: XTB Research, 10.07.2026

To jednak nie wszystko.

W połowie sierpnia dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa, Bill Pulte, publicznie oskarżył Lisę Cook o rzekome oszustwa hipoteczne. Zarzucił jej, że w 2021 roku aby uzyskać lepsze warunki kredytowe w deklaracjach wpisywała dwie różne nieruchomości jako swoje główne miejsce zamieszkania.

Powołując się na te doniesienia, prezydent Donald Trump ogłosił 25 sierpnia 2025 roku, że zwalnia Cook ze stanowiska decydentki FOMC z powodu "oszukańczego i potencjalnie przestępczego zachowania".

Lisa Cook stanowczo zaprzeczyła oskarżeniom i natychmiast złożyła pozew przeciwko prezydentowi.

1 października Sąd Najwyższy odrzucił wniosek administracji Trumpa o natychmiastowe usunięcie Cook i decyduje się na pełne rozpatrzenie sprawy po wysłuchaniu argumentów obu stron.

29 czerwca zadecydował zaś (w stosunku głosów 5-4) o tym, że Lisa Cook może zachować swoje stanowisku. Prezes Sądu, John Roberts, w uzasadnieniu wyroku wskazał wówczas na to, że prezydent nie zapewnił Cook ochrony proceduralnej, a ustawa celowo stawia wysoką poprzeczkę zwalniania członków Fed, by chronić tę instytucję przed wpływami politycznymi.

Obawy dotyczące ingerencji Trumpa w działalność Fedy pozostają jednak żywe. Choć czerwcowa konferencja nieco uspokoiła nastroje, to wielu wciąż spodziewa się, że Warsh będzie starał się przypodobać Białemu Domowi.

Politycy będą najpewniej starali się uzyskać odpowiedź na kluczowe pytanie: w czym podejście Warsha do gospodarki i polityki monetarnej różni się od tego, które prezentuje Trump.

3. Inflacja

Na 90 minut przed rozpoczęciem przesłuchania opublikowany zostanie czerwcowy odczyt inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Konsensus zakłada brak większych zmian w zakresie miary bazowej (konsensus 2,9%) oraz skromny spadek głównej miary (konsensus 3,9%). To jednak nie powód do optymizmu. Presja cenowa pozostaje stanowczo zbyt wysoka, co sprawia, że Kongres będzie domagał się bardzo precyzyjnych wyjaśnień ws. tego w jaki sposób Warsh zamierza sprowadzić ją do celu.

Wykres 3: Inflacja bazowa CPI i PCE w Stanach Zjednoczonych (2016 - 2026)

Źródło: XTB Research, 10.07.2026

Podczas swojej pierwszej konferencji prasowej nowy prezes uciął spekulacje dot. możliwości podniesienia celu inflacyjnego, podkreślając także to, że nie zaakceptuje podwyższonej inflacji w imię ochrony miejsc pracy. Jego wypowiedzi rynek odebrał jako względnie jastrzębie, podnosząc wyceny podwyżek stóp procentowych Fedu.

Warsh podkreślił jednak także, że zwraca uwagę na to, co “znajduje się po lewej stronie przecinka”. Co więcej, stwierdził, że “obecne techniki pomiarów presji cenowej są dalekie od ideału”. Jako alternatywą przedstawiał w ostatnich miesiącach m.in. średnią obciętą opracowywaną przez oddział Fed w Dallas. W maju sięgnęła ona zaledwie 2,8% – po lewej stronie przecinka wciąż znajdowała się więc docelowa “dwójka”.