PILNE: USA zestrzeliły irańskiego drona w pobliżu lotniskowca USS Abraham Lincoln🗽Ropa reaguje

Według doniesień amerykańskich przedstawicieli, cytowanych przez Reuters, Stany Zjednoczone zestrzeliły irańskiego drona w pobliżu lotniskowca USS Abraham Lincoln. Dron Shaded-139 leciał w kierunku lotniskowca i został zestrzelony przez myśliwiec F-35. Ropa zareagowała na incydent niewielkim wzrostem w kierunku 68 USD za baryłkę. Scenariusz eskalacji na Bliskim Wschodzie prawdopodobnie wsparłby odbicie w kierunki kluczowej linii oporu przy 70 USD za baryłkę (górna linia cenowego kanału spadkowego i okolice EMA200). Źródło: xStation5

