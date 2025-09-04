PILNE: Wnioski o zasiłek powyżej prognoz 🔔EURUSD reaguje

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 237 tys.; prognoza 230 tys.; poprzednio 229 tys. Bilans handlowy: wynik -78,30 mld USD; prognoza -77,70 mld USD; poprzednio -59,10 mld USD Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Dane o nowych wnioskach o zasiłek wpisują się w serię słabszych od oczekiwań odczytów z rynku pracy (po ISM Employment, JOLTS i ADP), wzmacniając oczekiwania rynkowe na bardziej pesymistyczny raport NFP w piątek, co ostatecznie mogłoby przyspieszyć ścieżkę obniżek stóp procentowych przez Fed. Para EURUSD podjęła próbę wybicia powyżej 100-okresowej średniej EMA na interwale M30, jednak szybko znalazła się pod lekką presją spadkową – wbrew intuicyjnym oczekiwaniom wynikającym z publikacji danych. Źródło: xStation5

