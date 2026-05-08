PILNE: Wysokie NFP zaskakują rynki! 🚨EURUSD reaguje 📈

14:30 - Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w USA (NFP) (kwiecień):
- Stopa bezrobocia: 4,3% (Oczekiwano: 4,3%; Poprzednio: 4,3%)
- NFP: 115 tys. (Oczekiwano: 62 tys.; Poprzednio: 185 tys; Rewizja: 178 tys.)
- Średnia stawka godzinowa: 0,2% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,2%)
- NFP (sektor prywatny): 74 tys. (Oczekiwano: 123 tys.; Poprzednio: 190 tys.)
Na pierwszy rzut oka dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wyglądają jak niespodziewany pokaz siły amerykańskiego rynku pracy, jednak obraz ten rozmywa się przy głębszej analizie. Warto zauważyć, że oczekiwany był spadek względem marca o ponad 60%.
Spadek wyniósł „jedynie” ok. 37%, co może być odbierane jako pokaz siły - choć jest to raczej sygnał wolniejszego, niż oczekiwano, tempa pogarszania się amerykańskiego rynku pracy.
Kolejno należy zwrócić uwagę na dwa bardziej niszowe wskaźniki: partycypację oraz tzw. „underemployment”.
Partycypacja w sile roboczej spadła do 61,8%. Oznacza to, że część populacji przestała próbować podjąć zatrudnienie i nie jest już wliczana do statystyk bezrobocia - nie oznacza to jednak, że osoby te znalazły pracę ani że mają samodzielne źródło utrzymania.
W tym samym czasie wskaźnik „underemployment”, czyli niepełnego lub nieefektywnego zatrudnienia, wzrósł z 8,0% do 8,2%.
Wynik ten pokazuje skalę dostosowania się siły roboczej do coraz gorszych warunków na rynku pracy. Tezę tę potwierdzają dane o wynagrodzeniach oraz średniej liczbie przepracowanych godzin.
- Dynamika wzrostu wynagrodzeń wyhamowała do 0,2% (poniżej oczekiwań).
- Średnia liczba przepracowanych godzin w tygodniu wzrosła do 34,3.
Do podobnej konkluzji dochodzi rynek, który przecenia dolara na fali oczekiwań słabszej koniunktury.
EURUSD (M1)
Źródło: xStation5
Z czego wynika brak reakcji USD na silny raport NFP?
Wyniki CoreWeave: Ekspansja bez zysku i bez kierunku
Nasdaq na szczytach, US100 szarżuje 0,8% 📈Rekordowy sezon wyników w USA
DE40: Czerwień wraca do Europy; rynki pod presją 💡
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.