PILNE: Wysokie NFP zaskakują rynki! 🚨EURUSD reaguje 📈

14:30 - Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w USA (NFP) (kwiecień):

Stopa bezrobocia: 4,3% (Oczekiwano: 4,3%; Poprzednio: 4,3%)

NFP: 115 tys. (Oczekiwano: 62 tys.; Poprzednio: 185 tys; Rewizja: 178 tys.)

Średnia stawka godzinowa: 0,2% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,2%)

NFP (sektor prywatny): 74 tys. (Oczekiwano: 123 tys.; Poprzednio: 190 tys.)

Na pierwszy rzut oka dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wyglądają jak niespodziewany pokaz siły amerykańskiego rynku pracy, jednak obraz ten rozmywa się przy głębszej analizie. Warto zauważyć, że oczekiwany był spadek względem marca o ponad 60%.

Spadek wyniósł „jedynie” ok. 37%, co może być odbierane jako pokaz siły - choć jest to raczej sygnał wolniejszego, niż oczekiwano, tempa pogarszania się amerykańskiego rynku pracy.

Kolejno należy zwrócić uwagę na dwa bardziej niszowe wskaźniki: partycypację oraz tzw. „underemployment”.

Partycypacja w sile roboczej spadła do 61,8%. Oznacza to, że część populacji przestała próbować podjąć zatrudnienie i nie jest już wliczana do statystyk bezrobocia - nie oznacza to jednak, że osoby te znalazły pracę ani że mają samodzielne źródło utrzymania.

W tym samym czasie wskaźnik „underemployment”, czyli niepełnego lub nieefektywnego zatrudnienia, wzrósł z 8,0% do 8,2%.

Wynik ten pokazuje skalę dostosowania się siły roboczej do coraz gorszych warunków na rynku pracy . Tezę tę potwierdzają dane o wynagrodzeniach oraz średniej liczbie przepracowanych godzin.

Dynamika wzrostu wynagrodzeń wyhamowała do 0,2% (poniżej oczekiwań).

Średnia liczba przepracowanych godzin w tygodniu wzrosła do 34,3.

Do podobnej konkluzji dochodzi rynek, który przecenia dolara na fali oczekiwań słabszej koniunktury.

