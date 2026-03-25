PILNE: Zapasy ropy kolejny raz mocno rosną. WTI stabilizuje się powyżej 88 USD

Zmiana zapasów ropy: 6,93 mln brk (oczekiwano: 0,5 mln brk; poprzednio: 6,16 mln brk)

Zmiana zapasów benzyny: -2,59 mln brk (oczekiwano: -2,1 mln brk; poprzednio: -5,44 mln brk)

Zmiana zapasów destylatów: 3,03 mln brk (oczekiwano: -1,4 mln brk; poprzednio: -2,53 mln brk) Kolejny mocny wzrost zapasów ropy w USA, ale jednocześnie obserwujemy kolejny silny spadek zapasów benzyny. Wczorajszy raport API zakładał wzrost zapasów ropy o 2,3 mln brk. Warto też zauważyć, że moce rafineryjne wzrosły o 1,5 punktu procentowego, dlatego spadek zapasów benzyny wskazuje na całkiem mocny popyt, a jednocześnie wzrost zapasów destylatów sugeruje zakończenie sezonu grzewczego. Raport ten nie wpływa jednak na notowania cen ropy naftowej, które reagują przede wszystkim na doniesienia z Iranu. Ropa naftowa WTI odnajduje wsparcie w okolicach 88 USD za baryłkę przy średniej 25-okresowej. Odrzucenie warunków pokojowych przez Iran wskazuje na to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostanie przez dłuższy czas napięta, ale jednocześnie naciski ze strony USA wskazują na to, że kraj ten nie chce kontynuować wojny, co prowadzi do wzrostu cen surowców oraz generowania ogromnych kosztów.

