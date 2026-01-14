PILNE: Zapasy ropy silnie rosną wbrew oczekiwaniom. Ropa utrzymuje mocne wzrosty

- Wzrost zapasów ropy, kolejny mocny przyrost zapasów benzyny
- Ceny ropy utrzymują się wysoko ze względu na sytuację w Iranie
- Zmiana zapasów ropy: 3,39 mln brk (oczekiwano: -2,2 mln brk; poprzednio: -3,8 mln brk)
- Zapasy benzyny: 8,997 mln brk (oczekiwano: 4,1 mln brk; poprzednio: 7,7 mln brk)
- Zapasy destylatów: -0,029 mln brk (oczekiwano: -0,2 mln brk; poprzednio: 5,59 mln brk)
Obserwujemy dosyć ciekawą sytuację z zapasami, gdzie zapasy benzyny zaliczają kolejny bardzo silny wzrost, który najprawdopodobniej powiązany jest z wysokim przerobem ropy. Niemniej może to też świadczyć o ograniczonym popycie, choć jednocześnie destylaty, które często używane są w potrzebach grzewczych minimalnie spadają. Warto podkreślić, że ropa zyskuje ze względu na niepewność związaną z Iranem. Choć sam Iran też nie jest gigantycznym graczem na rynku ropy, to teoretycznie jego działania mogłyby doprowadzić do problemów z transportem ropy w kluczowego rejonu, na krótszy lub dłuższy czas. Oprócz tego rynek nie lubi ognisk zapalnych w regionie Zatoki Perskiej, dlatego wzrost cen jest czymś normalnym. Warto pamiętać, że wysokie ceny zazwyczaj utrzymują się do dwóch tygodni, a później zaczynają spadać, przy braku dalszej eskalacji sytuacji. Obecnie trudno ocenić, czy mieliśmy już tę eskalację, czy jest ona jeszcze przed nami (potencjalna interwencja USA w Iranie).
