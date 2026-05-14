PKO BP z mocnym uderzeniem na start 2026

PKO BP rozpoczął 2026 rok bardzo mocno, prezentując wyniki wyraźnie powyżej konsensusu i tylko nieznacznie niższe od rekordowych poziomów z ubiegłego roku. To istotne, ponieważ punkt odniesienia był wyjątkowo wymagający, a 2025 rok okazał się dla sektora bankowego rekordowy. W takim otoczeniu nawet utrzymanie bardzo wysokiej bazy wyniku należy traktować jako wyraźny sukces.

Najważniejsze informacje i wyniki

Zysk netto grupy PKO BP w I kwartale 2026 roku wyniósł 2,522 mld zł i był o 6,4% wyższy od konsensusu rynkowego (2,371 mld zł)

Wynik odsetkowy wyniósł 5,953 mld zł i był nieznacznie wyższy od oczekiwań rynku, pozostając praktycznie stabilny rok do roku (5,982 mld zł w 1Q2025)

Wynik z prowizji wyniósł 1,378 mld zł, co oznacza wzrost o 10% rok do roku oraz 2% powyżej konsensusu

Koszty ogółem wyniosły 2,626 mld zł i były o 5,3% niższe od oczekiwań rynku, mimo wzrostu o 4% rok do roku i 5% kwartalnie

Zysk netto był niższy kwartalnie o 7% względem 4Q2025, co wynika z efektów sezonowych oraz bardzo mocnego poprzedniego kwartału

Wynik odsetkowy był wspierany przez stabilną bazę wolumenową mimo presji wynikającej z niższych stóp procentowych

Wynik prowizyjny potwierdza systematyczną dywersyfikację przychodów i rosnącą skalę działalności

Po stronie kosztów bank utrzymuje wysoką dyscyplinę operacyjną mimo inflacyjnej presji kosztowej

W 2025 roku sektor bankowy osiągnął rekordowe wyniki, co stworzyło bardzo wysoką bazę odniesienia dla 2026 roku

Największy polski bank wypracował zysk netto na poziomie 2,52 mld zł. Na pierwszy rzut oka są to bardzo mocne liczby, jednak ich znaczenie staje się jeszcze większe, jeśli uwzględnić warunki, w jakich zostały osiągnięte. Bank działał bowiem przy wyraźnie wyższym obciążeniu podatkowym oraz niższych stopach procentowych niż rok wcześniej, co naturalnie ograniczało potencjał do budowy wyniku.

I właśnie dlatego rezultaty PKO BP robią tak dobre wrażenie. W otoczeniu słabszej marży odsetkowej bank wygenerował wynik odsetkowy na poziomie 5,95 mld zł, który pozostaje bardzo solidny i był wspierany wzrostem wolumenów biznesowych. Pokazuje to, że model operacyjny banku pozostaje odporny na zmieniające się warunki rynkowe, a skala działalności skutecznie amortyzuje presję wynikającą z niższych stóp procentowych.

Wyraźnie pozytywnie wyróżnia się także wynik prowizyjny, który wzrósł o 10,1% rok do roku. W połączeniu z bardzo dobrą kontrolą kosztów, gdzie wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 34,4%, daje to obraz instytucji, która jednocześnie rośnie i utrzymuje wysoką efektywność operacyjną, konsekwentnie monetyzując skalę działalności.

Trzeba też otwarcie powiedzieć, że pierwszy kwartał 2026 roku był trudniejszy zarówno od strony fiskalnej, jak i monetarnej. Wyższy CIT wyraźnie obciążał wynik netto, a niższe stopy procentowe ograniczały przestrzeń do generowania tak wysokiej marży jak w rekordowym 2025 roku. Mimo tego PKO BP utrzymał bardzo solidny poziom zysku rok do roku, co stanowi istotny sygnał siły fundamentalnej banku.

Dodatkowo bank zakłada utrzymanie wyniku odsetkowego w całym 2026 roku na poziomie zbliżonym do 2025 roku, co przy obecnym otoczeniu stóp procentowych można odczytywać jako odważne założenie. Równolegle PKO BP liczy na dalszy wzrost skali działalności, między innymi dzięki współpracy z Allegro, która ma przynieść około 250 do 300 tysięcy nowych klientów w 2026 roku, co wspiera długoterminową perspektywę wzrostu wolumenów.

Perspektywy na kolejne kwartały pozostają relatywnie stabilne. Coraz więcej wskazuje na to, że obecny poziom stóp procentowych utrzyma się dłużej, niż wcześniej oczekiwał rynek, a Rada Polityki Pieniężnej nie będzie spieszyła się z ich obniżkami. W tle pozostają także ryzyka geopolityczne związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz ich potencjalny wpływ na ceny ropy i inflację. W takim scenariuszu obecny kwartał może stanowić dobrą referencję dla wyników całego 2026 roku.

W praktyce oznacza to, że PKO BP wszedł w rok z bardzo mocną bazą do dalszego generowania zysków. Bank nie tylko pokazał siłę operacyjną, ale też potwierdził, że nawet w mniej sprzyjającym otoczeniu potrafi utrzymać rentowność na poziomie wyróżniającym go na tle sektora. To nie jest jednorazowo dobry kwartał, lecz raczej kontynuacja trendu, który potwierdza, że bank pozostaje jednym z najlepiej przygotowanych graczy do działania w obecnych warunkach rynkowych.