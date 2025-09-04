czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Platyna traci 3,5% w reakcji na umocnienie dolara

16:26 4 września 2025

Metale szlachetne tracą dziś impet – ceny złota spadają o ponad 0,5%, a srebro traci 1,8%. Jak widzimy, platyna wykazuje znacznie większą zmienność, notując dziś spadek przekraczający 3%. Dzieje się to w otoczeniu „mieszanych” danych makro z USA, które sygnalizują rosnące ceny w gospodarce, mimo słabnącego rynku pracy.

Platyna (interwał H1)

Notowania platyny odnotowują dziś wyraźne spadki, tracąc blisko 50 USD na uncję względem poziomów z początku września.

Źródło: xStation5

