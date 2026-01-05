Podsumowanie dnia: Akcje w euforii pomimo geopolitycznego chaosu. Dolar wraca do spadków (5.01.2026)

Indeksy na Wall Street rozpoczęły tydzień dynamicznymi wzrostami wraz z tym jak optymizm w sektorach powiązanych z AI przyćmił obawy ryzyko geopolityczne po ataku USA na Wenezuelę . Najwięcej zyskuje US30 (ok. +1,6%), zaraz po nim US2000 (ok. +1,55%), US100 (ok. +1%) oraz US500 (ok. +0,75%).

Dzisiejszy wynik DJIA to przede wszystkim zasługa hossy na bankach przed przyszłym tygodniem wyników (JPM.US: +3,3%, GS.US: +4,4%). Na czele wzrostów znajduje się również sektor naftowy (CVX.US: +5,6%).

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro stanął przed sądem na Manhattanie, gdzie odrzucił postawione mu zarzuty, w tym o terroryzm narkotykowy, import kokainy oraz posiadanie broni maszynowej. Na specjalnym zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych działania USA potępiły m.in. Chiny, które oskarżają Stany o naruszenie suwerenności, bezpieczeństwa i praw Wenezueli, krytykując jednocześnie postawę “policjanta świata”.

Wskaźnik ISM PMI dla przemysłu w USA nieoczekiwanie spadł w grudniu do 47,9 z 48,2 w listopadzie (prognoza: 48,3). Produkcja wzrosła, podczas gdy zatrudnienie, nowe zamówienia i import dalej się kurczą. Jedynym sektorem, w którym panuje ekspansja są komputery i elektronika.

Europa pewnie kontynuowała wzrosty z ubiegłego tygodnia, a indeks Stoxx 600 przekroczył po raz pierwszy symboliczne 600 punktów. Największe wzrosty odnotowano w Holandii ( NED25 : +1,35%) oraz Niemczech ( DE40 : +1,1%), UK100 dodał 0,17%, Szwajcaria ( SUI20 ) handlowała na płasko ze względu na słabość sektorów defensywnych (farmaceutyki), a korektę odnotował FRA40 (-0,1%) oraz W20 (-0,8%).

W Warszawie obok drobnej korekty na blue chipach obserwowaliśmy jednak wzrosty na małych ( sWIG80 : +1%) i średnich spółkach ( mWIG40 : +0,7%). Wśród spółek WIG20 zauważalne wzrosty odnotował jedynie KGHM (+4,78%) , na zielono zamknęły się również akcje Aliora (+0,26%), Pepco (+0,36%) i LPP (+0,62%). Na dole tabeli znalazł się z kolei mBank (-2,93%), Orange (-2,33%) oraz Santander (-1,64%).

Indeks dolara cofa się 0,13% pomimo zysków na otwarciu, wskazując na chwiejny wpływ eskalacji konfliktu na linii Wenezuela-USA na popyt na bezpieczne aktywa. Na czele wzrostów na rynku FX znalazł się dzisiaj funt (GBPUSD: +0,6%, EURGBP: -0,45%), w czołówce są również waluty Antypodów (AUDUSD: +0,4%, NZDUSD: +0,5%). EURUSD na płasko przy 1,172. EURPLN zyskuje 0,1% do 4,212.

Metale szlachetne wznawiają euforię pomimo braku zdecydowanego powrotu awersji do ryzyka. Na czele wzrostów znajduje się platyna (+6,5%), złoto dodaje 2,6% do 4443 USD za uncję, natomiast srebro zyskuje 5,5% do 76,62 USD za uncję.

Ropa odbiła się dzisiaj od 2-tygodniowego minimum i wyszła na plus (Brent: +1,75%, WTI: +1,9%). NATGAS osuwa się 4,1% w reakcji na ponowne, cieplejsze prognozy pogody w styczniu oraz rosnącą podaż.

Na kryptowalutach panuje optymizm. Bitcoin zyskuje 3,15% do 94 131 USD, a Ethereum 2,1% do 3205 USD.

