Podsumowanie dnia: Atomowe wzrosty na rynkach 🚀 Inwestorzy wyceniają koniec wojny 🤝

🕌 Bliski Wschód — euforyczny sygnał z Teheranu❓ Prezydent Iranu Masud Pezeshkian wydał we wtorek oświadczenie, które natychmiast zelektryzowało globalne rynki: Teheran deklaruje gotowość do zakończenia konfliktu — jednak wyłącznie w zamian za formalne gwarancje bezpieczeństwa chroniące kraj przed przyszłymi atakami. Inwestorzy odebrali to jako pierwszy realny sygnał dyplomatyczny ze strony Iranu i natychmiast zaczęli odwijać premię za ryzyko geopolityczne. Dow Jones chwilowo wystrzelił o ponad 1 100 punktów w reakcji na tę informację.

Prezydent Trump potwierdził w rozmowie z New York Post, że konflikt „nie potrwa już długo" i wyraził przekonanie, iż Cieśnina Ormuz zostanie otwarta przez inne państwa bez konieczności dalszego zaangażowania wojsk USA. Wall Street Journal informuje tymczasem, że Trump sygnalizował gotowość do zakończenia działań militarnych nawet przy częściowo zamkniętej Cieśninie. To kolejny element układanki, który rynek próbuje interpretować jako zbliżanie się do de-eskalacji. ⚠️ Bliski Wschód — groźby IRGC wobec Big Tech Irańskie Korpusy Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) opublikowały ostre ostrzeżenie wskazując 18 amerykańskich firm technologicznych — w tym Microsoft, Apple, Google, Intel oraz Boeing — jako „uzasadnione cele militarne". IRGC bezpośrednio oskarżyło sektor ICT i AI o udział w planowaniu operacji wymierzonych w Iran, co stanowi bezprecedensowe w formie uderzenie w cywilny przemysł technologiczny. Ataki na obiekty tych spółek w regionie mają według zapowiedzi rozpocząć się już od 1 kwietnia. Akcje na początku traciły po tym komunikacie, ale późniejsze wzmianki prezydenta z nawiązką zawróciły ten ruch. 📈 Sentyment rynkowy — pokaźna euforia Wall Street zamyka wtorek solidnym odbiciem: Dow Jones zyskał blisko 980 punktów (+2,2%), S&P 500 wzrósł o 2,6%, a Nasdaq Composite skoczył o 3,6%. Big Tech odbił szeroko i mocno — Meta poszła w górę o ponad 6%, Google urósł prawie 5%, Nvidia zyskała blisko 5%, a Palantir skoczył o ponad 6%. Sektor technologiczny, który był pod największą presją od początku konfliktu, zanotował jeden z lepszych jednodniowych wyników od tygodni.

Indeks zmienności VIX cofnął się o ponad 4 punkty do poziomu około 26, sygnalizując pewne uspokojenie nastrojów — jednak analitycy ostrzegają przed pochopnym optymizmem. Mimo dzisiejszego odbicia, S&P 500 traci w marcu ponad 5% — to najgorszy miesięczny wynik od 2022 roku — a 10 z 11 sektorów indeksu kończy marzec na minusie.

Jedynym sektorem, który kończy marzec na plusie, jest energia — zwyżkuje o ponad 12,5% w skali miesiąca, korzystając bezpośrednio ze wzrostu cen ropy i zakłóceń dostaw. Nasdaq jest najsłabszy w ujęciu kwartalnym ze stratą ponad 7%, S&P 500 stracił 5%, a Dow ok. 4% — co oznacza, że pierwszy kwartał 2026 roku przejdzie do historii jako jeden z trudniejszych na rynkach akcji. 🏭 Dane makro — USA Dane JOLTS za luty przyniosły 6,882 mln ofert pracy — minimalnie poniżej oczekiwań (6,890 mln) i wyraźnie niżej od zrewidowanego odczytu ze stycznia na poziomie 7,24 mln. Wskaźnik rezygnacji z pracy spadł do 1,9%, zaś liczba zwolnień wzrosła do 1,721 mln — oba sygnały wskazują na stopniowe chłodzenie rynku pracy i naturalizację post-pandemicznego przegrzania. Rynek śledzi te dane uważnie w kontekście nadchodzącego posiedzenia Fed.

Natomiast indeks zaufania konsumentów Conference Board za marzec pozytywnie zaskoczył: odczyt 91,8 pkt wobec oczekiwań na poziomie 87,9 pkt, co sugeruje, że konsumenci — przynajmniej w badaniach nastrojów — pozostają relatywnie odporni na eskalację konfliktu. To ważny sygnał, biorąc pod uwagę, że cena benzyny w USA przekroczyła dziś 4 dolary za galon po raz pierwszy od sierpnia 2022 roku. 🌍 Dane makro — Europa i Chiny Inflacja w strefie euro przyspieszyła w marcu do 2,5% z 1,9% miesiąc wcześniej — to największy miesięczny skok od 2022 roku, napędzany drastycznym wzrostem cen energii w następstwie zamknięcia Cieśniny Ormuz. Dane te komplikują zadanie EBC, który musi teraz balansować pomiędzy studzeniem inflacji a wspieraniem spowalniającej gospodarki.

Z kolei Chiny zaskoczyły pozytywnie: PMI dla przemysłu wzrósł do 50,4 pkt (poprzednio 49,0), a PMI dla usług do 50,1 pkt (poprzednio 49,5) — oba odczyty powyżej granicy 50 pkt oddzielającej ekspansję od recesji i powyżej konsensusu. Cień na te dane kładzie jednak ostrzeżenie chińskich dostawców, którzy zapowiadają podwyżki cen towarów z powodu wahań cen ropy — co może wkrótce przełożyć się na globalne presje inflacyjne. 🏢 Spółki — Oracle i fala zwolnień w AI Oracle rozpoczął kolejną rundę zwolnień na skalę tysięcy pracowników — nieoficjalne źródła mówią nawet o 30 000 etatach do redukcji spośród 162 000 zatrudnionych. Firma od dłuższego czasu masowo inwestuje w infrastrukturę centrów danych obsługujących zadania AI, a rosnące nakłady kapitałowe wymagają finansowania — redukcja kosztów pracowniczych staje się oczywistym narzędziem. Pomimo braku oficjalnego komentarza ze strony spółki, akcje Oracle rosły w trakcie sesji, a kurs odrabia część z 27-procentowej straty zanotowanej od początku roku. 💊 Spółki — fala przejęć McCormick rośnie po tym, jak Unilever potwierdził zaawansowane rozmowy dotyczące połączenia swojej jednostki żywnościowej z producentem przypraw w transakcji wartej łącznie ok. 44,8 mld dolarów. Struktura zakłada 15,7 mld dolarów gotówki z góry, a reszta rozliczenia miałaby być pokryta akcjami McCormick — po finalizacji Unilever i jego akcjonariusze posiadaliby 65% połączonej spółki.

Apellis Pharmaceuticals notuje jeden z największych sesyjnych skoków kursowych po ogłoszeniu przez Biogen przejęcia spółki za 5,6 mld dolarów w gotówce, co ma wzmocnić portfolio firmy w obszarze immunologii i chorób rzadkich. Eli Lilly przejmuje z kolei Centessa Pharmaceuticals — producenta leków na nadmierną senność dzienną — za 38 dolarów w gotówce na akcję plus warunkowe prawa do przyszłych wypłat, a całkowita wartość transakcji może sięgnąć 7,8 mld dolarów. Lilly w ten sposób dalej konsoliduje pozycję lidera w segmencie chorób ośrodkowego układu nerwowego. 💻 Spółki — AI, technologia i inne Marvell Technology skoczył mocno po tym, jak Nvidia ogłosiła strategiczną inwestycję w wysokości 2 mld dolarów w spółkę — partnerstwo ma zintegrować chipy Marvell z ekosystemem AI Factory oraz AI-RAN Nvidii poprzez technologię NVLink Fusion. To kolejny krok Nvidii w budowaniu zamkniętego ekosystemu infrastruktury AI, który wzmacnia jej dominującą pozycję rynkową, jednocześnie kreując wartość dla kluczowych partnerów.

Snap skoczył o ponad 12% po doniesieniach Bloomberga, że fundusz aktywistyczny Irenic Capital Management buduje pozycję w spółce — w publicznym liście do CEO Evana Spiegela Irenic wskazało ścieżkę do wyceny na poziomie 26,37 dol., przy kursie handlującym około 4,50 dol. Phreesia zaliczyła jeden z największych jednodniowych spadków po drastycznej obniżce całorocznych prognoz przychodów poniżej konsensusu. Nike rośnie skromnie w oczekiwaniu na wyniki kwartalne po zamknięciu sesji, przy ostrożnym optymizmie inwestorów. 💱 Waluty — EUR dominuje, USD pod presją Euro jest zdecydowanie najsilniejszą walutą dnia — EURUSD rośnie o niemal 0,8% do poziomu 1,1552, a indeks siły walut plasuje EUR na pierwszym miejscu z wyraźną przewagą. Dolar traci na szerokim froncie: DXY (USDIDX) spada o 0,69% do okolic 99,7, USDJPY cofa się o 0,58% do 158,80, a USDPLN traci 0,68% do 3,7142. Jen japoński i funt szterling (+0,47% vs USD do 1,3243) zyskują jako waluty postrzegane jako bezpieczniejsze w warunkach de-eskalacji.

Na rynku walut regionalnych EURPLN notowany jest na poziomie 4,2910 (+0,19%) — złoty korzysta na słabości dolara, choć wzrosty wobec euro pozostają ograniczone. Frank szwajcarski, wbrew swojej roli "safe haven", jest jedną z najsłabszych walut dnia — co potwierdza, że dzisiejszy ruch to przede wszystkim odwinięcie premii za ryzyko geopolityczne, a nie typowa ucieczka do bezpieczeństwa. 🛢️ Surowce — ropa znów w centrum uwagi Ropa naftowa cofa się wyraźnie po słowach obu prezydentów — Brent (OIL CFD) traci blisko 3,8% do poziomu 104,50 dol. za baryłkę, a WTI spada o 2,8% do okolic 102,00 dol. Rynek zaczął odwijać premię geopolityczną wbudowaną w ceny ropy po deklaracji Pezeshkiana o gotowości do zakończenia konfliktu oraz po słowach Trumpa, który zapewnił, że USA „nie będą tam już długo" i spodziewa się rychłego otwarcia Cieśniny Ormuz. To klasyczna reakcja rynku surowców energetycznych na sygnały de-eskalacji — każdy krok w kierunku odblokowania szlaku żeglugowego natychmiast uderza w ceny ropy.

Złoto rośnie o ponad 3,3% do rekordowych 4 660 dolarów za uncję, a srebro zwyżkuje aż o 6,6% do 74,7 dol. — oba metale szlachetne korzystają głównie przez odwrót dotychczasowej siły USD na rynku Forex.

